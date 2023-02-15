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Министры обороны НАТО договорились наращивать производство боеприпасов
Министры обороны НАТО договорились наращивать производство боеприпасов - РИА Новости, 15.02.2023
Министры обороны НАТО договорились наращивать производство боеприпасов
Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе договорились совместно работать с оборонным комплексом для наращивания производства боеприпасов, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:28
2023-02-15T15:28
2023-02-15T15:29
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе договорились совместно работать с оборонным комплексом для наращивания производства боеприпасов, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания. По его словам, главы минобороны также договорились укрепить обещания по оборонным инвестициям, решения примут на саммите в Вильнюсе летом 2023 года.
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в мире, брюссель, вильнюс, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО
15:28 15.02.2023 (обновлено: 15:29 15.02.2023)
Министры обороны НАТО договорились наращивать производство боеприпасов
Генсек Столтенберг: НАТО будет работать над наращиванием производства боеприпасов