https://ria.ru/20230215/nato-1852193035.html

Министры обороны НАТО договорились наращивать производство боеприпасов

Министры обороны НАТО договорились наращивать производство боеприпасов - РИА Новости, 15.02.2023

Министры обороны НАТО договорились наращивать производство боеприпасов

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе договорились совместно работать с оборонным комплексом для наращивания производства боеприпасов, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:28

2023-02-15T15:28

2023-02-15T15:29

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе договорились совместно работать с оборонным комплексом для наращивания производства боеприпасов, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания. По его словам, главы минобороны также договорились укрепить обещания по оборонным инвестициям, решения примут на саммите в Вильнюсе летом 2023 года.

https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851793192.html

брюссель

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в мире, брюссель, вильнюс, йенс столтенберг, нато