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В НАТО утвердили руководство для ответа на новые угрозы - РИА Новости, 15.02.2023
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В НАТО утвердили руководство для ответа на новые угрозы
В НАТО утвердили руководство для ответа на новые угрозы - РИА Новости, 15.02.2023
В НАТО утвердили руководство для ответа на новые угрозы
Главы минобороны стран НАТО утвердили руководство по долгосрочному оборонному планированию для ответа на новые угрозы, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:09
2023-02-15T15:16
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО утвердили руководство по долгосрочному оборонному планированию для ответа на новые угрозы, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Главы минобороны стран альянса утвердили новые руководящие принципы по оборонному планированию в долгосрочной перспективе… для ответа на возрастающие новые угрозы", - сказал он.
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в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
15:09 15.02.2023 (обновлено: 15:16 15.02.2023)
 
В НАТО утвердили руководство для ответа на новые угрозы

НАТО утвердила руководство по долгосрочному оборонному планированию для ответа на угрозы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги государств-участников
Флаги государств-участников - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО утвердили руководство по долгосрочному оборонному планированию для ответа на новые угрозы, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Главы минобороны стран альянса утвердили новые руководящие принципы по оборонному планированию в долгосрочной перспективе… для ответа на возрастающие новые угрозы", - сказал он.
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