https://ria.ru/20230215/nato-1852163974.html

В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны

В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны - РИА Новости, 15.02.2023

В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны

Главы Минобороны стран НАТО на заседании в среду намерены утвердить политические рекомендации по оборонному планированию на ближайшие несколько лет, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:10

2023-02-15T14:10

2023-02-15T14:10

в мире

брюссель

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Главы Минобороны стран НАТО на заседании в среду намерены утвердить политические рекомендации по оборонному планированию на ближайшие несколько лет, сообщил перед началом второго дня министерской встречи в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, министры также обсудят производственные возможности для наращивания военного производства (оружия и боеприпасов) и защиту критической инфраструктуры. Обсуждаться также будет увеличение расходов на оборону, добавил генсек.

https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html

брюссель

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Владимир Лаврентьев

в мире, брюссель, нато, йенс столтенберг