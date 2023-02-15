https://ria.ru/20230215/nato-1852163974.html
В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны
В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны - РИА Новости, 15.02.2023
В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны
Главы Минобороны стран НАТО на заседании в среду намерены утвердить политические рекомендации по оборонному планированию на ближайшие несколько лет, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:10
2023-02-15T14:10
2023-02-15T14:10
в мире
брюссель
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Главы Минобороны стран НАТО на заседании в среду намерены утвердить политические рекомендации по оборонному планированию на ближайшие несколько лет, сообщил перед началом второго дня министерской встречи в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, министры также обсудят производственные возможности для наращивания военного производства (оружия и боеприпасов) и защиту критической инфраструктуры. Обсуждаться также будет увеличение расходов на оборону, добавил генсек.
https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, нато, йенс столтенберг
В мире, Брюссель, НАТО, Йенс Столтенберг
В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны
Главы Минобороны стран НАТО примут новые рекомендации по оборонному планированию
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Главы Минобороны стран НАТО на заседании в среду намерены утвердить политические рекомендации по оборонному планированию на ближайшие несколько лет, сообщил перед началом второго дня министерской встречи в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы утвердим новые политические рекомендации для оборонного планирования. Это будет ключевая движущая сила перемен для следующих нескольких дней, чтобы гарантировать, что у нас есть необходимые способности для сдерживания и обороны", - сказал он.
По его словам, министры также обсудят производственные возможности для наращивания военного производства (оружия и боеприпасов) и защиту критической инфраструктуры.
Обсуждаться также будет увеличение расходов на оборону, добавил генсек.