https://ria.ru/20230215/narusheniya-1852134435.html

Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн

Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн - РИА Новости, 15.02.2023

Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн

Москва фиксирует нарушения правовых норм со стороны Киева во время спецоперации, Владимир Путин регулярно получает данные о ее ходе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:46

2023-02-15T12:46

2023-02-15T13:37

россия

дмитрий песков

оон

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы украины

москва

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва фиксирует нарушения правовых норм со стороны Киева во время спецоперации, Владимир Путин регулярно получает данные о ее ходе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал сообщения СМИ о расстреле подразделениями ВСУ группы медиков под Угледаром, куда они направлялись для эвакуации раненых.Отвечая на вопрос, будет ли Москва озвучивать эту тему на площадке ООН, Песков подчеркнул, что российские дипломаты последовательно обращают внимание международного сообщества на нарушения правовых норм Украиной.

https://ria.ru/20230215/ukraina-1852123427.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, оон, владимир путин, вооруженные силы украины, москва, киев