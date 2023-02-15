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Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн
Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн - РИА Новости, 15.02.2023
Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн
Москва фиксирует нарушения правовых норм со стороны Киева во время спецоперации, Владимир Путин регулярно получает данные о ее ходе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:46
2023-02-15T12:46
2023-02-15T13:37
россия
дмитрий песков
оон
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
москва
киев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва фиксирует нарушения правовых норм со стороны Киева во время спецоперации, Владимир Путин регулярно получает данные о ее ходе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал сообщения СМИ о расстреле подразделениями ВСУ группы медиков под Угледаром, куда они направлялись для эвакуации раненых.Отвечая на вопрос, будет ли Москва озвучивать эту тему на площадке ООН, Песков подчеркнул, что российские дипломаты последовательно обращают внимание международного сообщества на нарушения правовых норм Украиной.
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852123427.html
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Россия, Дмитрий Песков, ООН, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Москва, Киев
12:46 15.02.2023 (обновлено: 13:37 15.02.2023)
Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн
Песков сообщил, что Путин получает информацию о ходе спецоперации в режиме онлайн