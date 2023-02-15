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Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/narusheniya-1852134435.html
Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн
Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн - РИА Новости, 15.02.2023
Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн
Москва фиксирует нарушения правовых норм со стороны Киева во время спецоперации, Владимир Путин регулярно получает данные о ее ходе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:46
2023-02-15T13:37
россия
дмитрий песков
оон
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
москва
киев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва фиксирует нарушения правовых норм со стороны Киева во время спецоперации, Владимир Путин регулярно получает данные о ее ходе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал сообщения СМИ о расстреле подразделениями ВСУ группы медиков под Угледаром, куда они направлялись для эвакуации раненых.Отвечая на вопрос, будет ли Москва озвучивать эту тему на площадке ООН, Песков подчеркнул, что российские дипломаты последовательно обращают внимание международного сообщества на нарушения правовых норм Украиной.
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россия, дмитрий песков, оон, владимир путин, вооруженные силы украины, москва, киев
Россия, Дмитрий Песков, ООН, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Москва, Киев
12:46 15.02.2023 (обновлено: 13:37 15.02.2023)
 
Песков заявил, что Путин получает данные о спецоперации в режиме онлайн

Песков сообщил, что Путин получает информацию о ходе спецоперации в режиме онлайн

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев РИА Новости. Москва фиксирует нарушения правовых норм со стороны Киева во время спецоперации, Владимир Путин регулярно получает данные о ее ходе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн", — отметил представитель Кремля.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о расстреле подразделениями ВСУ группы медиков под Угледаром, куда они направлялись для эвакуации раненых.
Отвечая на вопрос, будет ли Москва озвучивать эту тему на площадке ООН, Песков подчеркнул, что российские дипломаты последовательно обращают внимание международного сообщества на нарушения правовых норм Украиной.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
12:05Специальная военная операция на Украине
Боррель предложил параллельно вести переговоры по Украине и вооружать ее
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковООНВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМоскваКиев
 
 
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