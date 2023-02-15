https://ria.ru/20230215/moskvam-1852091310.html

Собянин сообщил о доходах Москвы от туризма в 2022 году

Собянин сообщил о доходах Москвы от туризма в 2022 году - РИА Новости, 15.02.2023

Собянин сообщил о доходах Москвы от туризма в 2022 году

Доходы индустрии гостеприимства российской столицы в 2022-м составили 879,1 миллиарда рублей, увеличившись на 22,7 процента по сравнению с предыдущим годом,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:03

2023-02-15T12:03

2023-02-15T12:03

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Доходы индустрии гостеприимства российской столицы в 2022-м составили 879,1 миллиарда рублей, увеличившись на 22,7 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Рост туристического потока позитивно сказывается на загрузке московских гостиниц – 60 процентов по итогам 2022 года. В высокий сезон загрузка гостиниц существенно выше. Например, 1 января 2023 года она составила 70 процентов, а с 3 по 5 января — более 80", – подчеркнул Собянин.Мэр отметил, что в 2022 году в Москве было введено в эксплуатацию 20 новых гостиничных комплексов: три гостиницы и 17 апарт-отелей.Собянин также рассказал, что в 2020-21 годах индустрия гостеприимства получила ощутимую поддержку со стороны правительства Москвы – льготные кредиты, гранты, субсидии. "Город выделил на поддержку туристической отрасли 350 миллионов рублей. Эти средства пошли на компенсацию расходов организаторам деловых и молодежных мероприятий и программу развития туризма среди граждан старше 55 лет", – написал мэр. Он добавил, что организаторы конференций, конгрессов, научных форумов и культурных мероприятий для молодежи получили доступ к грантам до десяти миллионов рублей каждый. Благодаря этому более 20 тысяч человек посетили 61 деловое событие в Москве. В гостиницах останавливались 7 200 гостей, приехавших с деловыми целями, а оборот туристического потребления составил 470 миллионов рублей. Программа компенсации расходов за привлеченные группы туристов 55+ позволила побывать в Москве 1300 гостям "серебряного возраста".

https://ria.ru/20230214/tsvety-1851654141.html

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Лана Баева

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