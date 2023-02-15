https://ria.ru/20230215/moskvam-1852086213.html
Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва в 2022 году
Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва в 2022 году - РИА Новости, 15.02.2023
Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва в 2022 году
Почти 18 миллионов человек побывали в Москве в 2022 году, это почти на миллион больше, чем в 2021 году, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:19
2023-02-15T11:19
2023-02-15T11:19
туризм
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Почти 18 миллионов человек побывали в Москве в 2022 году, это почти на миллион больше, чем в 2021 году, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "Несмотря на все трудности и проблемы, минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства. Туристический поток достиг 17,9 миллиона гостей. На миллион человек больше, чем в 2021 году. И достойный 71 процент турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 годом", – написал мэр. По его словам, драйвером развития отрасли продолжает оставаться внутренний туризм – более 90 процентов гостей приезжает в Москву из других российских регионов. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей. Мэр отметил, что в среднем путешествие в столицу занимает пять дней, турист тратит на поездку около 37,3 тысячи рублей. Каждый третий российский путешественник приезжает один, каждый пятый – в паре или с детьми. Большинство планирует посещение Москвы заранее, 78 процентов гостей организуют поездку самостоятельно. При этом градоначальник подчеркнул, что несмотря на блокировку многих зарубежных сервисов бронирования и ограниченное международное авиасообщение, Москва остается открытой и для путешественников из других государств. В 2022 году город посетило порядка 1,7 миллиона иностранных гостей – в основном из ближнего зарубежья и азиатских стран. В первой тройке государств дальнего зарубежья – Индия, Турция и Иран."Полностью восстановился деловой туризм, в котором Москва является безоговорочным лидером среди регионов России. Примерно 20 процентов всех поездок приходится на гостей, прибывающих в столицу с деловыми целями – в командировку, на выставку, форум или конгресс. В этом сегменте туристического рынка рост составляет шесть процентов по сравнению с показателем 2019 года", – написал мэр. Также Собянин отметил, что в два раза по сравнению с прошлым годом выросла доля медицинского туризма – до 5,4 процента от всех поездок. На подъеме и культурно-познавательный отдых. "Но особенно радует активное развитие детского туризма. В 2022 году в столице побывало 3,8 миллиона маленьких граждан России. Для них город предлагает многочисленные варианты культурного и познавательного досуга, нестандартные маршруты и предложения", – отметил мэр. Собянин добавил, что в новогодние праздники отдельная программа была организована для членов семей мобилизованных из 85 регионов страны. Более 1,5 тысячи детей посетили столичные музеи, парки и Измайловский Кремль в рамках программы "Зимняя сказка".
https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html
https://ria.ru/20230215/puteshestviya-1851900367.html
https://ria.ru/20230215/moskva-1852054020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, москва, сергей собянин, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Москва, Сергей Собянин, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых в России
Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва в 2022 году
Собянин: почти 18 миллионов человек побывали в Москве в 2022 году, в их числе и иностранцы
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Почти 18 миллионов человек побывали в Москве в 2022 году, это почти на миллион больше, чем в 2021 году, сообщил
в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Несмотря на все трудности и проблемы, минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства. Туристический поток достиг 17,9 миллиона гостей. На миллион человек больше, чем в 2021 году. И достойный 71 процент турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 годом", – написал мэр.
По его словам, драйвером развития отрасли продолжает оставаться внутренний туризм – более 90 процентов гостей приезжает в Москву из других российских регионов. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей.
Мэр отметил, что в среднем путешествие в столицу занимает пять дней, турист тратит на поездку около 37,3 тысячи рублей. Каждый третий российский путешественник приезжает один, каждый пятый – в паре или с детьми. Большинство планирует посещение Москвы заранее, 78 процентов гостей организуют поездку самостоятельно.
При этом градоначальник подчеркнул, что несмотря на блокировку многих зарубежных сервисов бронирования и ограниченное международное авиасообщение, Москва остается открытой и для путешественников из других государств. В 2022 году город посетило порядка 1,7 миллиона иностранных гостей – в основном из ближнего зарубежья и азиатских стран. В первой тройке государств дальнего зарубежья – Индия, Турция и Иран.
"Полностью восстановился деловой туризм, в котором Москва является безоговорочным лидером среди регионов России. Примерно 20 процентов всех поездок приходится на гостей, прибывающих в столицу с деловыми целями – в командировку, на выставку, форум или конгресс. В этом сегменте туристического рынка рост составляет шесть процентов по сравнению с показателем 2019 года", – написал мэр.
Также Собянин отметил, что в два раза по сравнению с прошлым годом выросла доля медицинского туризма – до 5,4 процента от всех поездок. На подъеме и культурно-познавательный отдых.
"Но особенно радует активное развитие детского туризма. В 2022 году в столице побывало 3,8 миллиона маленьких граждан России. Для них город предлагает многочисленные варианты культурного и познавательного досуга, нестандартные маршруты и предложения", – отметил мэр.
Собянин добавил, что в новогодние праздники отдельная программа была организована для членов семей мобилизованных из 85 регионов страны. Более 1,5 тысячи детей посетили столичные музеи, парки и Измайловский Кремль в рамках программы "Зимняя сказка".