https://ria.ru/20230215/moskva-1852111060.html

В Москве реконструировали 185 км водопроводных и канализационных сетей

В Москве реконструировали 185 км водопроводных и канализационных сетей - РИА Новости, 15.02.2023

В Москве реконструировали 185 км водопроводных и канализационных сетей

Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели в столице реконструкцию более 185 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:31

2023-02-15T11:31

2023-02-15T11:31

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общество

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петр бирюков

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели в столице реконструкцию более 185 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Только в прошлом году реконструировали и восстановили свыше 125 километров сетей водоснабжения и почти 60 километров - водоотведения", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что соответствующие мероприятия проходили во всех административных округах. При их проведении использовались современные технологии и оборудование. Он пояснил, что сети, нуждающиеся в обновлении, определяются в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. "Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение и применение бурошнека", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. Всего с 2011 года в столице реконструировано более 1,3 тысячи километров водопроводных и свыше 600 километров канализационных сетей.

https://realty.ria.ru/20221031/voda-1827569582.html

https://realty.ria.ru/20221019/moskollektor-1824812725.html

https://ria.ru/20230123/analizy-1846760149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков