https://ria.ru/20230215/moskva-1852106810.html
В Москве туристам и жителям предложат более 250 бесплатных экскурсий
В Москве туристам и жителям предложат более 250 бесплатных экскурсий - РИА Новости, 15.02.2023
В Москве туристам и жителям предложат более 250 бесплатных экскурсий
Более 250 бесплатных экскурсий пройдет в Москве ко Дню гида 18, 19 и 21 февраля, они не ограничатся центром и состоятся в музеях, парках, усадьбах и спортивных... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:22
2023-02-15T15:22
2023-02-15T15:22
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 250 бесплатных экскурсий пройдет в Москве ко Дню гида 18, 19 и 21 февраля, они не ограничатся центром и состоятся в музеях, парках, усадьбах и спортивных комплексах 11 административных округов столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Акция "Московские истории" стала доброй традицией Всемирного дня гида и полюбилась москвичам: за три года в бесплатных экскурсиях приняли участие более 18 тысяч человек. В этом году город подготовил больше 250 тематических прогулок по Москве", — цитируют в сообщении первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя столичного комитета по туризму Евгения Козлова. В компании профессиональных экскурсоводов горожане и туристы смогут, например, побывать в Музее кино на ВДНХ, подняться на смотровую площадку на крыше Центрального детского мира, прогуляться по живописным парковым аллеям, посетить крупнейшие спортивные комплексы и многое другое. "Записаться на экскурсии предлагается 15 и 16 февраля на официальной странице акции в туристическом сервисе Russpass. Там же можно ознакомиться с полным списком всех бесплатных событий, а также выбрать дату и время. На каждое мероприятие один пользователь может записать компанию до трех человек", – дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, москва, куда поехать в выходные, куда сходить
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Москва, куда поехать в выходные, куда сходить
В Москве туристам и жителям предложат более 250 бесплатных экскурсий
Более 250 бесплатных экскурсий пройдут в Москве ко Дню гида на этой и следующей неделе