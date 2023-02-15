https://ria.ru/20230215/moskva-1852069056.html

Овчинский: в будущем бизнес-центре Botanica завершают монолитные работы

Овчинский: в будущем бизнес-центре Botanica завершают монолитные работы - РИА Новости, 15.02.2023

Овчинский: в будущем бизнес-центре Botanica завершают монолитные работы

В торгово-офисном центре Botanica, строящемся на северо-востоке Москвы по программе создания мест приложения труда (МПТ), практически завершены монолитные... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:06

2023-02-15T08:06

2023-02-15T08:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В торгово-офисном центре Botanica, строящемся на северо-востоке Москвы по программе создания мест приложения труда (МПТ), практически завершены монолитные работы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Соглашение в рамках программы МПТ о строительстве на улице Вильгельма Пика торгово-офисного центра Botanica было подписано между городом и застройщиком в 2020 году. По словам Овчинского, инвестиции в проект составят около 9,5 миллиарда рублей, а его реализация даст городу порядка 4,5 тысячи рабочих мест.В свою очередь, директор по проектам компании Pioneer Николай Махоткин сообщил, что 19-этажный монолит бизнес-центра компания планирует закончить уже к концу текущего квартала. Одновременно будут монтироваться инженерные системы внутри здания и наружные сети теплоснабжения.По условиям соглашения, объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2025 года, уточняется в сообщении.Программа стимулированию создания мест приложения труда для застройщиков многоквартирных домов была запущена в 2020 году. По ее условиям, город снижает для девелоперов плату за переоформление земельных участков под строительство жилья, а также дает другие преференции. Взамен застройщики обязуются одновременно с возведением многоквартирного дома создать места приложения труда – промышленные или социальные объекты, коммерческие или логистические комплексы, гостиницы, где смогут трудиться как жители новостроек, так и население уже имеющегося на этой территории жилого фонда.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский