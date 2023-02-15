https://ria.ru/20230215/moskva-1852069056.html
Овчинский: в будущем бизнес-центре Botanica завершают монолитные работы
Овчинский: в будущем бизнес-центре Botanica завершают монолитные работы - РИА Новости, 15.02.2023
Овчинский: в будущем бизнес-центре Botanica завершают монолитные работы
В торгово-офисном центре Botanica, строящемся на северо-востоке Москвы по программе создания мест приложения труда (МПТ), практически завершены монолитные... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:06
2023-02-15T08:06
2023-02-15T08:06
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b15cae73192e2cdcb0836a4cca30945a.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В торгово-офисном центре Botanica, строящемся на северо-востоке Москвы по программе создания мест приложения труда (МПТ), практически завершены монолитные работы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Соглашение в рамках программы МПТ о строительстве на улице Вильгельма Пика торгово-офисного центра Botanica было подписано между городом и застройщиком в 2020 году. По словам Овчинского, инвестиции в проект составят около 9,5 миллиарда рублей, а его реализация даст городу порядка 4,5 тысячи рабочих мест.В свою очередь, директор по проектам компании Pioneer Николай Махоткин сообщил, что 19-этажный монолит бизнес-центра компания планирует закончить уже к концу текущего квартала. Одновременно будут монтироваться инженерные системы внутри здания и наружные сети теплоснабжения.По условиям соглашения, объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2025 года, уточняется в сообщении.Программа стимулированию создания мест приложения труда для застройщиков многоквартирных домов была запущена в 2020 году. По ее условиям, город снижает для девелоперов плату за переоформление земельных участков под строительство жилья, а также дает другие преференции. Взамен застройщики обязуются одновременно с возведением многоквартирного дома создать места приложения труда – промышленные или социальные объекты, коммерческие или логистические комплексы, гостиницы, где смогут трудиться как жители новостроек, так и население уже имеющегося на этой территории жилого фонда.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0e456b48385b4e680a147da7e3c16734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В торгово-офисном центре Botanica, строящемся на северо-востоке Москвы по программе создания мест приложения труда (МПТ), практически завершены монолитные работы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"На текущем этапе ведутся работы по сооружению монолитных конструкций 14-15 этажей, что составляет более 80% от общего объема выполненных работ. Строители также приступили к фасадным работам торговой части и отделке технических помещений и подземного паркинга", – уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Соглашение в рамках программы МПТ о строительстве на улице Вильгельма Пика торгово-офисного центра Botanica было подписано между городом и застройщиком в 2020 году. По словам Овчинского, инвестиции в проект составят около 9,5 миллиарда рублей, а его реализация даст городу порядка 4,5 тысячи рабочих мест.
В свою очередь, директор по проектам компании Pioneer Николай Махоткин сообщил, что 19-этажный монолит бизнес-центра компания планирует закончить уже к концу текущего квартала. Одновременно будут монтироваться инженерные системы внутри здания и наружные сети теплоснабжения.
По условиям соглашения, объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2025 года, уточняется в сообщении.
Программа стимулированию создания мест приложения труда для застройщиков многоквартирных домов была запущена в 2020 году. По ее условиям, город снижает для девелоперов плату за переоформление земельных участков под строительство жилья, а также дает другие преференции. Взамен застройщики обязуются одновременно с возведением многоквартирного дома создать места приложения труда – промышленные или социальные объекты, коммерческие или логистические комплексы, гостиницы, где смогут трудиться как жители новостроек, так и население уже имеющегося на этой территории жилого фонда.