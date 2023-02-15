https://ria.ru/20230215/mordoviya-1852181236.html

Продолжительность жизни в Мордовии выросла на 2,5 года

Продолжительность жизни в Мордовии выросла на 2,5 года - РИА Новости, 15.02.2023

Продолжительность жизни в Мордовии выросла на 2,5 года

Продолжительность жизни в Мордовии выросла на два с половиной года, а смертность сократилась на 22%, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:52

2023-02-15T14:52

2023-02-15T14:52

республика мордовия

здоровье - общество

артем здунов

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Продолжительность жизни в Мордовии выросла на два с половиной года, а смертность сократилась на 22%, заявил глава республики Артем Здунов. Итоги работы здравоохранения Мордовии в 2022 году подвели на коллегии минздрава региона. "В Мордовии на два с половиной года выросла продолжительность жизни (по сравнению с 2021 годом) и на 22% снизилась смертность. Это важнейшие показатели для здравоохранения", - написал Здунов в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы главы региона, показатель продолжительности жизни в Мордовии составил 72,8 года – это выше среднероссийского уровня. Кроме того, Мордовия имеет один из самых низких показателей младенческой смертности в стране. "Продолжаем реализовывать нацпроект "Здравоохранение". В этом году финансирование составит свыше 768 миллионов рублей: это строительство и ремонт больниц и поликлиник, приобретение медицинского оборудования. Завершим подготовительный этап для реконструкции республиканского онкодиспансера… В прошлом году стартовала федеральная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". По ней мы закупили оборудование на 203 миллиона рублей. Предстоит разработать систему, чтобы все это применялось для реабилитации бойцов, прибывающих с СВО", - сообщил Здунов. Он также отметил, что предстоит решить вопрос кадрового дефицита в медорганизациях, особенно в районах республики. "Продолжаем работу с Мордовским госуниверситетом имени Огарева по подготовке кадров, привлекаем специалистов в села благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"… С компанией "Биохимик" продолжается сотрудничество в подготовке фармацевтических кадров и их трудоустройства, а также научное сотрудничество. Открыт Центр клинических исследований, сейчас в регионе проводится полный цикл исследований лекарственных препаратов", - написал глава Мордовии. Он также затронул тему лекарственного обеспечения. "Жизненно важные лекарства люди должны получать в срок. Были проблемы в поставке лекарств для диабетиков, сегодня буквально в режиме онлайн решали вопрос. Средства на это выделяются: на лекарства в прошлом году направлено 1,6 миллиарда рублей, на 12,5% больше, чем в 2021 году. Минздрав должен наладить организацию процесса. Человечность в отношении к пациентам, индивидуальный подход остаются главными ориентирами в работе здравоохранения", - подчеркнул глава Мордовии.

https://ria.ru/20230213/zdorove-1851746017.html

https://ria.ru/20230210/mordoviya-1851156393.html

https://ria.ru/20230214/microlife-1852002999.html

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здоровье - общество, артем здунов, россия, республика мордовия