https://ria.ru/20230215/molchanie-1852173610.html

Немцы раскритиковали молчание Берлина про интервью о "Северных потоках"

Немцы раскритиковали молчание Берлина про интервью о "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023

Немцы раскритиковали молчание Берлина про интервью о "Северных потоках"

Интервью американского журналиста Сеймура Херша с Berliner Zeitung, где он поделился новыми деталями по расследованию подрывов "Северных потоков", осталось без... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:34

2023-02-15T14:34

2023-02-15T14:38

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Интервью американского журналиста Сеймура Херша с Berliner Zeitung, где он поделился новыми деталями по расследованию подрывов "Северных потоков", осталось без внимания политики и СМИ, что вызвало критику со стороны читателей издания. Ранее Херш сообщил Berliner Zeitung, что на встрече с канцлером Олафом Шольцем в 2022 году у лидера США Джо Байдена не было готового плана подрыва "Северных потоков", однако было понимание того, что они это могут сделать. Журналист не исключает, что Шольц об этом мог знать. Также Херш сообщил о переносе подрыва с июня на сентябрь, из-за чего 2 из 8 бомб не сработали. "Скажем так: даже если это звучит очень правдоподобно, это не доказано. Однако отсутствие опровержения со стороны федерального правительства мне кажется несколько странным. А то, что русские взрывают собственные трубопроводы, мне кажется абсурдным", - пишет пользователь Scepticus под публикацией статьи в Twitter Berliner Zeitung. Пользователи соцсети также раскритиковали немецкие СМИ, которые достаточно сдержанно отреагировали на само расследование Херша, а на его последующее интервью столичному изданию и вовсе не отреагировали. "Невероятно... СМИ молчат, а народ сидит дальше на диване. Яснее некуда. Марионеточное правительство", - комментирует Drusini. Многие комментирующие отмечают смелость журналистов, решивших сделать интервью с Хершем вопреки молчанию большинства. "Я считаю, что это скандал, что США действуют против своих собственных союзников, что политики не обсуждают это, что пресса замалчивает это чудовищное событие. И еще раз говорю: моё уважение за труд газеты, спасибо", - благодарит Roy Hossa. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование Херша по "Северным потокам" на Западе не получило широкого распространения, что не может не вызывать удивления. В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/statya-1852159541.html

https://ria.ru/20230214/rassledovanie-1852038024.html

https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html

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