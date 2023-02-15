https://ria.ru/20230215/medtsentr-1852244547.html

Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра

Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра - РИА Новости, 15.02.2023

Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:16

2023-02-15T18:16

2023-02-15T18:16

общество

жкх

херсонская область

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра для его региона и Херсонской области. Путин проводит в среду совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов. Балицкий рассказал президенту о нехватке детского медцентра в Запорожской и Херсонской областях, так как областные центры пока находятся под контролем украинской стороны. "Мы с министерством здравоохранения выходим с инициативой к вам, чтобы было дано поручение на проработку центра не только для Запорожской области, а все-таки межрегионального центра, включая Херсонскую область. Просили бы дать распоряжение провести подготовку проектно-сметной документации, чтобы все-таки мы могли построить медицинский центр для детворы". - обратился Балицкий к президенту. Путин поддержал инициативу. "Евгений Витальевич, мы с вами встречались, обсуждали примерно эти вопросы. Подготовьте, пожалуйста, соответствующее обращение, документ. Коллеги, которые занимаются этими вопросами, слушают нас. Обязательно включимся и решим этот вопрос - 100%. Конечно, не сегодня-завтра, но приступим как можно быстрее", - заверил глава государства.

https://ria.ru/20230214/otravlenie-1851948989.html

https://ria.ru/20230214/lyubov-1851917979.html

херсонская область

запорожская область

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общество, жкх, херсонская область , запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин