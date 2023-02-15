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Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра
Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра - РИА Новости, 15.02.2023
Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра
Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:16
2023-02-15T18:16
общество
жкх
херсонская область
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра для его региона и Херсонской области. Путин проводит в среду совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов. Балицкий рассказал президенту о нехватке детского медцентра в Запорожской и Херсонской областях, так как областные центры пока находятся под контролем украинской стороны. "Мы с министерством здравоохранения выходим с инициативой к вам, чтобы было дано поручение на проработку центра не только для Запорожской области, а все-таки межрегионального центра, включая Херсонскую область. Просили бы дать распоряжение провести подготовку проектно-сметной документации, чтобы все-таки мы могли построить медицинский центр для детворы". - обратился Балицкий к президенту. Путин поддержал инициативу. "Евгений Витальевич, мы с вами встречались, обсуждали примерно эти вопросы. Подготовьте, пожалуйста, соответствующее обращение, документ. Коллеги, которые занимаются этими вопросами, слушают нас. Обязательно включимся и решим этот вопрос - 100%. Конечно, не сегодня-завтра, но приступим как можно быстрее", - заверил глава государства.
https://ria.ru/20230214/otravlenie-1851948989.html
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херсонская область
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общество, жкх, херсонская область , запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин
Общество, ЖКХ, Херсонская область , Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин
18:16 15.02.2023
 
Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра

Путин поддержал идею Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра для его региона и Херсонской области.
Путин проводит в среду совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов. Балицкий рассказал президенту о нехватке детского медцентра в Запорожской и Херсонской областях, так как областные центры пока находятся под контролем украинской стороны.
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"Мы с министерством здравоохранения выходим с инициативой к вам, чтобы было дано поручение на проработку центра не только для Запорожской области, а все-таки межрегионального центра, включая Херсонскую область. Просили бы дать распоряжение провести подготовку проектно-сметной документации, чтобы все-таки мы могли построить медицинский центр для детворы". - обратился Балицкий к президенту.
Путин поддержал инициативу.
"Евгений Витальевич, мы с вами встречались, обсуждали примерно эти вопросы. Подготовьте, пожалуйста, соответствующее обращение, документ. Коллеги, которые занимаются этими вопросами, слушают нас. Обязательно включимся и решим этот вопрос - 100%. Конечно, не сегодня-завтра, но приступим как можно быстрее", - заверил глава государства.
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