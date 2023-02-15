https://ria.ru/20230215/meditsina-1852130860.html

Песков назвал медицинские объекты, в открытии которых примет участие Путин

Песков назвал медицинские объекты, в открытии которых примет участие Путин - РИА Новости, 15.02.2023

Песков назвал медицинские объекты, в открытии которых примет участие Путин

Президент России Владимир Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:32

2023-02-15T12:32

2023-02-15T12:32

здоровье - общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

михаил мурашко

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко расскажет о строительстве и реконструкции объектов здравоохранения. Состоится открытие нового операционного блока в Липецком областном онкодиспансере, в котором примет участие губернатор региона. В Нальчике после реконструкции откроется городская детская поликлиника №1, откроются объекты в Белгородской области, Кабардино-Балкарии, Мелитополе (Запорожская область) и ряде других регионов. "Все исследования обращений граждан, в том числе в администрацию президента <...> показывают, что традиционно доступность медицинских услуг <...> возглавляет, как правило, перечень приоритетов граждан - тех тем, которые их наиболее волнуют. Поэтому президент продолжает последовательно заниматься этой темой", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил мурашко