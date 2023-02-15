https://ria.ru/20230215/meditsina-1852130860.html
Песков назвал медицинские объекты, в открытии которых примет участие Путин
Песков назвал медицинские объекты, в открытии которых примет участие Путин - РИА Новости, 15.02.2023
Песков назвал медицинские объекты, в открытии которых примет участие Путин
Президент России Владимир Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:32
2023-02-15T12:32
2023-02-15T12:32
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
михаил мурашко
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко расскажет о строительстве и реконструкции объектов здравоохранения. Состоится открытие нового операционного блока в Липецком областном онкодиспансере, в котором примет участие губернатор региона. В Нальчике после реконструкции откроется городская детская поликлиника №1, откроются объекты в Белгородской области, Кабардино-Балкарии, Мелитополе (Запорожская область) и ряде других регионов. "Все исследования обращений граждан, в том числе в администрацию президента <...> показывают, что традиционно доступность медицинских услуг <...> возглавляет, как правило, перечень приоритетов граждан - тех тем, которые их наиболее волнуют. Поэтому президент продолжает последовательно заниматься этой темой", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Песков назвал медицинские объекты, в открытии которых примет участие Путин
Песков: Путин поучаствует в открытии медицинских объектов в Нальчике, Мелитополе, Липецке
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он продолжает работать в Ново-Огарево, начнется день с открытия в режиме видеоконференции ряда объектов здравоохранения", - сказал Песков журналистам в среду.
По его словам, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко расскажет о строительстве и реконструкции объектов здравоохранения. Состоится открытие нового операционного блока в Липецком областном онкодиспансере, в котором примет участие губернатор региона. В Нальчике после реконструкции откроется городская детская поликлиника №1, откроются объекты в Белгородской области, Кабардино-Балкарии, Мелитополе (Запорожская область) и ряде других регионов.
"Все исследования обращений граждан, в том числе в администрацию президента <...> показывают, что традиционно доступность медицинских услуг <...> возглавляет, как правило, перечень приоритетов граждан - тех тем, которые их наиболее волнуют. Поэтому президент продолжает последовательно заниматься этой темой", - добавил Песков.