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Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах
Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах - РИА Новости, 15.02.2023
Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:17
2023-02-15T11:40
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях."Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому направлению повышенное внимание", - добавил президент.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
россия
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луганская область
донецкая область
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луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, владимир путин, россия, украина, днр, лнр, луганская область, донецкая область, политика, запорожская область
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, ДНР, ЛНР, Луганская область, Донецкая область, Политика, Запорожская область
11:17 15.02.2023 (обновлено: 11:40 15.02.2023)
 
Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах

Президент Путин поручил активизировать работу по формированию органов МЧС в новых регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Важно активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС, имея в виду прежде всего в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал он в своем приветствии участникам коллегии ведомства.
"Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому направлению повышенное внимание", - добавил президент.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
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Луганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДНРЛНРЛуганская областьДонецкая областьПолитикаЗапорожская область
 
 
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