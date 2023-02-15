https://ria.ru/20230215/mchs-1852106129.html

Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах

Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах - РИА Новости, 15.02.2023

Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:17

2023-02-15T11:17

2023-02-15T11:40

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях."Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому направлению повышенное внимание", - добавил президент.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.

https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

россия

украина

луганская область

донецкая область

запорожская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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