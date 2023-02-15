https://ria.ru/20230215/mchs-1852106129.html
Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах
Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах - РИА Новости, 15.02.2023
Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:17
2023-02-15T11:17
2023-02-15T11:40
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях."Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому направлению повышенное внимание", - добавил президент.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html
луганская народная республика
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донецкая народная республика
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луганская область
донецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, владимир путин, россия, украина, днр, лнр, луганская область, донецкая область, политика, запорожская область
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, ДНР, ЛНР, Луганская область, Донецкая область, Политика, Запорожская область
11:17 15.02.2023 (обновлено: 11:40 15.02.2023)
Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах
Президент Путин поручил активизировать работу по формированию органов МЧС в новых регионах