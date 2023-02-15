https://ria.ru/20230215/mchs-1852103862.html
МЧС должно сосредоточиться на системных проблемах, заявил Путин
МЧС должно сосредоточиться на системных проблемах, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2023
МЧС должно сосредоточиться на системных проблемах, заявил Путин
МЧС России должно сосредоточиться на системных проблемах и вопросах, которые требуют корректировки, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:12
2023-02-15T11:12
2023-02-15T11:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МЧС России должно сосредоточиться на системных проблемах и вопросах, которые требуют корректировки, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам расширенной коллегии ведомства."Год назад, на нашей предыдущей встрече в таком формате, мы говорили о приоритетах ведомства, о необходимости повышения качества работы всех его звеньев, предметно обсудили подходы к техническому переоснащению и структурной оптимизации МЧС. Рассчитываю, что в ходе сегодняшней коллегии вы также сосредоточитесь на системных проблемах, на вопросах, которые требуют корректировки", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что МЧС всегда было и остаётся значимой составляющей системы обеспечения безопасности страны, а от работы ее представителей прямо зависит защита россиян и экономики от многих потенциальных угроз.
https://ria.ru/20230215/mchs-1852106129.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Россия
11:12 15.02.2023 (обновлено: 11:37 15.02.2023)
МЧС должно сосредоточиться на системных проблемах, заявил Путин
Путин рассчитывает, что МЧС сосредоточится на системных проблемах