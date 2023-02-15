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Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии - РИА Новости, 15.02.2023
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Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии
Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии - РИА Новости, 15.02.2023
Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии
Спикер СФ Валентина Матвиенко выразила благодарность российским спасателям и сотрудникам МЧС за помощь турецкому и сирийскому народам после землетрясений. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:44
2023-02-15T10:44
в мире
турция
сирия
кахраманмараш
валентина матвиенко
сильное землетрясение в турции и сирии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко выразила благодарность российским спасателям и сотрудникам МЧС за помощь турецкому и сирийскому народам после землетрясений. "В трудную минуту наши специалисты, спасатели пришли на помощь турецкому и сирийскому народам. Хотела бы ещё раз от всех нас выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, и поблагодарить наших сотрудников МЧС, наших спасателей за безукоризненно выполненную работу", - сказала она на пленарном заседании. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.
https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851841704.html
турция
сирия
кахраманмараш
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в мире, турция, сирия, кахраманмараш, валентина матвиенко, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Турция, Сирия, Кахраманмараш, Валентина Матвиенко, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:44 15.02.2023
 
Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии

Матвиенко отметила безукоризненную работу российских спасателей в Турции и Сирии

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко выразила благодарность российским спасателям и сотрудникам МЧС за помощь турецкому и сирийскому народам после землетрясений.
"В трудную минуту наши специалисты, спасатели пришли на помощь турецкому и сирийскому народам. Хотела бы ещё раз от всех нас выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, и поблагодарить наших сотрудников МЧС, наших спасателей за безукоризненно выполненную работу", - сказала она на пленарном заседании.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.
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В миреТурцияСирияКахраманмарашВалентина МатвиенкоСильное землетрясение в Турции и СирииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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