https://ria.ru/20230215/mchs-1852096054.html

Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии

Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии - РИА Новости, 15.02.2023

Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии

Спикер СФ Валентина Матвиенко выразила благодарность российским спасателям и сотрудникам МЧС за помощь турецкому и сирийскому народам после землетрясений. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:44

2023-02-15T10:44

2023-02-15T10:44

в мире

турция

сирия

кахраманмараш

валентина матвиенко

сильное землетрясение в турции и сирии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко выразила благодарность российским спасателям и сотрудникам МЧС за помощь турецкому и сирийскому народам после землетрясений. "В трудную минуту наши специалисты, спасатели пришли на помощь турецкому и сирийскому народам. Хотела бы ещё раз от всех нас выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, и поблагодарить наших сотрудников МЧС, наших спасателей за безукоризненно выполненную работу", - сказала она на пленарном заседании. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.

https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851841704.html

турция

сирия

кахраманмараш

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в мире, турция, сирия, кахраманмараш, валентина матвиенко, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)