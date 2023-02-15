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Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу - РИА Новости, 15.02.2023
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Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу
Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу - РИА Новости, 15.02.2023
Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу
Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:23
2023-02-15T11:23
россия
алексей журавлев
госдума рф
аргентина
беременность
общество
сша
материнский капитал
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в РФ. "Перед тем, как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США - это так называемый "родильный туризм", когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья - вид на жительство", - написал Журавлев в своем телеграм-канале. При этом он отметил, что льготы, предназначенные для россиян, которые "сознательно от России открещиваются, да еще и идут для этого на всевозможные ухищрения - конечно, касаться не должны". Также политик подчеркнул, что материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а не для "финансирования тех, кто намерен из нее бежать". "Родильные туристы пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего российским мерам поддержки, а сам процесс медицинского сопровождения обойдется в копеечку. Нам, конечно, нужно прикрыть эту законодательную лазейку и, конечно, лишить этой статьи дохода тех, кто за бюджетный счет увеличивает население какой-то другой страны", - добавил Журавлев.
https://ria.ru/20230214/argentina-1851929510.html
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россия, алексей журавлев , госдума рф, аргентина, беременность, общество, сша, материнский капитал, семья
Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Аргентина, беременность, Общество, США, Материнский капитал, Семья
11:23 15.02.2023
 
Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу

Депутат Журавлев предложил лишать маткапитала тех, кто специально едет рожать за границу

© Pixabay / Cindy ParksБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в РФ.
"Перед тем, как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США - это так называемый "родильный туризм", когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья - вид на жительство", - написал Журавлев в своем телеграм-канале.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:34Туризм
В деле "беременных россиянок" нашли аргентинских посредников
При этом он отметил, что льготы, предназначенные для россиян, которые "сознательно от России открещиваются, да еще и идут для этого на всевозможные ухищрения - конечно, касаться не должны". Также политик подчеркнул, что материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а не для "финансирования тех, кто намерен из нее бежать".
"Родильные туристы пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего российским мерам поддержки, а сам процесс медицинского сопровождения обойдется в копеечку. Нам, конечно, нужно прикрыть эту законодательную лазейку и, конечно, лишить этой статьи дохода тех, кто за бюджетный счет увеличивает население какой-то другой страны", - добавил Журавлев.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных
 
РоссияАлексей ЖуравлевГосдума РФАргентинабеременностьОбществоСШАМатеринский капиталСемья
 
 
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