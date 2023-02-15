https://ria.ru/20230215/matkapital-1852108537.html

Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу

Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу - РИА Новости, 15.02.2023

Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:23

2023-02-15T11:23

2023-02-15T11:23

россия

алексей журавлев

госдума рф

аргентина

беременность

общество

сша

материнский капитал

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в РФ. "Перед тем, как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США - это так называемый "родильный туризм", когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья - вид на жительство", - написал Журавлев в своем телеграм-канале. При этом он отметил, что льготы, предназначенные для россиян, которые "сознательно от России открещиваются, да еще и идут для этого на всевозможные ухищрения - конечно, касаться не должны". Также политик подчеркнул, что материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а не для "финансирования тех, кто намерен из нее бежать". "Родильные туристы пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего российским мерам поддержки, а сам процесс медицинского сопровождения обойдется в копеечку. Нам, конечно, нужно прикрыть эту законодательную лазейку и, конечно, лишить этой статьи дохода тех, кто за бюджетный счет увеличивает население какой-то другой страны", - добавил Журавлев.

https://ria.ru/20230214/argentina-1851929510.html

https://ria.ru/20230214/beremennost-1851909711.html

россия

аргентина

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, алексей журавлев , госдума рф, аргентина, беременность, общество, сша, материнский капитал, семья