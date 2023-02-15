Депутат предложил лишать маткапитала тех, кто едет рожать за границу
Депутат Журавлев предложил лишать маткапитала тех, кто специально едет рожать за границу
© Pixabay / Cindy ParksБеременная женщина
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в РФ.
"Перед тем, как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США - это так называемый "родильный туризм", когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья - вид на жительство", - написал Журавлев в своем телеграм-канале.
При этом он отметил, что льготы, предназначенные для россиян, которые "сознательно от России открещиваются, да еще и идут для этого на всевозможные ухищрения - конечно, касаться не должны". Также политик подчеркнул, что материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а не для "финансирования тех, кто намерен из нее бежать".
"Родильные туристы пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего российским мерам поддержки, а сам процесс медицинского сопровождения обойдется в копеечку. Нам, конечно, нужно прикрыть эту законодательную лазейку и, конечно, лишить этой статьи дохода тех, кто за бюджетный счет увеличивает население какой-то другой страны", - добавил Журавлев.