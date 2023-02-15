https://ria.ru/20230215/malkov-1852238679.html

Малков принял участие в региональном телемарафоне "Все для Победы!"

Малков принял участие в региональном телемарафоне "Все для Победы!" - РИА Новости, 15.02.2023

Малков принял участие в региональном телемарафоне "Все для Победы!"

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в благотворительном телемарафоне "Все для Победы!", приуроченном ко Дню защитника Отечества, сообщила... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:00

2023-02-15T18:00

2023-02-15T18:00

рязанская область

рязанская область

россия

павел малков

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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в благотворительном телемарафоне "Все для Победы!", приуроченном ко Дню защитника Отечества, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что цель телемарафона – поддержка участников специальной военной операции и жителей новых российских регионов. Он организован при поддержке правительства Рязанской области и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Акция проводится на местном телеканале ТКР. В ее рамках любой житель региона сможет поучаствовать в сборе средств в благотворительный фонд Народного фронта "Всё для Победы!". Собранные деньги направят в помощь участникам спецоперации и мирным жителям Донбасса. "Я обязательно лично приму участие. Уверен, что коллеги из правительства обязательно поддержат инициативу. Для нас работа по оказанию помощи воинам СВО и их семьям не останавливается ни на один день. В постоянном режиме решаем вопросы, которые возникают", - цитирует слова Малкова его пресс-служба. Отмечается, что в области запущено большое количество мер поддержки: выплаты, налоговые льготы, первоочередное зачисление в детский сад, бесплатное питание в школах, путевки в санаторий после окончания службы, юридическое сопровождение. В каждом конкретном случае применяется индивидуальный и адресный подход. "Люди сплотились вокруг президента России. Наши оппоненты рассчитывали на раскол в обществе. Этого не случилось. Как всегда, в сложный период народ России объединился. Мы стараемся во всем оказывать содействие и помогать нашим бойцам", – подчеркнул Малков.

https://ria.ru/20221220/vosstanovlenie-1840050657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рязанская область, россия, павел малков