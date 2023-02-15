https://ria.ru/20230215/makeevka-1852097174.html

В Макеевке обстрелом ВСУ повредило здание администрации

В Макеевке обстрелом ВСУ повредило здание администрации - РИА Новости, 15.02.2023

В Макеевке обстрелом ВСУ повредило здание администрации

Здание администрации повреждено в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:49

2023-02-15T10:49

2023-02-15T11:07

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здание администрации повреждено в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): зафиксированы повреждения здания администрации по улице Малиновского", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, по улице Малиновского поврежден многоквартирный жилой дом.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Макеевке американскую ракету AGM-88 HARM.Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка 2023-02-15T10:49 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины