https://ria.ru/20230215/makeevka-1852097174.html
В Макеевке обстрелом ВСУ повредило здание администрации
В Макеевке обстрелом ВСУ повредило здание администрации - РИА Новости, 15.02.2023
В Макеевке обстрелом ВСУ повредило здание администрации
Здание администрации повреждено в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:49
2023-02-15T10:49
2023-02-15T11:07
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здание администрации повреждено в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): зафиксированы повреждения здания администрации по улице Малиновского", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, по улице Малиновского поврежден многоквартирный жилой дом.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Макеевке американскую ракету AGM-88 HARM.Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка
Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка
2023-02-15T10:49
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:49 15.02.2023 (обновлено: 11:07 15.02.2023)
В Макеевке обстрелом ВСУ повредило здание администрации
Представительство ДНР: здание администрации повреждено в Макеевки при обстрелах ВСУ