https://ria.ru/20230215/lishenie-1852129954.html

В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом

В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом - РИА Новости, 15.02.2023

В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом

В Кремле нет дискуссии о лишении материнского капитала россиянок, уезжающих рожать для получения гражданства за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:29

2023-02-15T12:29

2023-02-15T12:29

россия

общество

дмитрий песков

алексей журавлев

госдума рф

материнский капитал

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Кремле нет дискуссии о лишении материнского капитала россиянок, уезжающих рожать для получения гражданства за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас нет такой дискуссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли позиция у Кремля относительно дискуссии о том, правильно ли давать материнский капитал женщинам, которые рожают детей за пределами России. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев написал в своем телеграм-канале, что, по его мнению, россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в РФ.

https://ria.ru/20230110/kapital-1843915281.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, дмитрий песков, алексей журавлев , госдума рф, материнский капитал