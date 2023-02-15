Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/lishenie-1852129954.html
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом - РИА Новости, 15.02.2023
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом
В Кремле нет дискуссии о лишении материнского капитала россиянок, уезжающих рожать для получения гражданства за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:29
2023-02-15T12:29
россия
общество
дмитрий песков
алексей журавлев
госдума рф
материнский капитал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4e456d0d0e7ab596234bc75c97d6fe3.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Кремле нет дискуссии о лишении материнского капитала россиянок, уезжающих рожать для получения гражданства за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас нет такой дискуссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли позиция у Кремля относительно дискуссии о том, правильно ли давать материнский капитал женщинам, которые рожают детей за пределами России. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев написал в своем телеграм-канале, что, по его мнению, россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в РФ.
https://ria.ru/20230110/kapital-1843915281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_286c6df54ce78340a667b573deecb3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, дмитрий песков, алексей журавлев , госдума рф, материнский капитал
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Материнский капитал
12:29 15.02.2023
 
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом

Песков: в Кремле нет дискуссии о лишении маткапитала россиянок, уезжающих рожать за рубеж

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Кремле нет дискуссии о лишении материнского капитала россиянок, уезжающих рожать для получения гражданства за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет такой дискуссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли позиция у Кремля относительно дискуссии о том, правильно ли давать материнский капитал женщинам, которые рожают детей за пределами России.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев написал в своем телеграм-канале, что, по его мнению, россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в РФ.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 15:21
В ГД предложили ежегодно информировать об остатке материнского капитала
 
РоссияОбществоДмитрий ПесковАлексей ЖуравлевГосдума РФМатеринский капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала