https://ria.ru/20230215/lishenie-1852129954.html
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом - РИА Новости, 15.02.2023
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом
В Кремле нет дискуссии о лишении материнского капитала россиянок, уезжающих рожать для получения гражданства за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:29
2023-02-15T12:29
2023-02-15T12:29
россия
общество
дмитрий песков
алексей журавлев
госдума рф
материнский капитал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4e456d0d0e7ab596234bc75c97d6fe3.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Кремле нет дискуссии о лишении материнского капитала россиянок, уезжающих рожать для получения гражданства за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас нет такой дискуссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли позиция у Кремля относительно дискуссии о том, правильно ли давать материнский капитал женщинам, которые рожают детей за пределами России. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев написал в своем телеграм-канале, что, по его мнению, россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в РФ.
https://ria.ru/20230110/kapital-1843915281.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_286c6df54ce78340a667b573deecb3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий песков, алексей журавлев , госдума рф, материнский капитал
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Материнский капитал
В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, рожающих за рубежом
Песков: в Кремле нет дискуссии о лишении маткапитала россиянок, уезжающих рожать за рубеж