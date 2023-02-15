https://ria.ru/20230215/lavrov-1852139954.html
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства
Россия проводит пересмотр своих обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов Москвы, заявил в среду министр иностранных... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:03
2023-02-15T13:03
2023-02-15T13:23
россия
сергей лавров
в мире
москва
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия проводит пересмотр своих обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов Москвы, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе."Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введён нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур. Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций", - добавил министр.По его словам, "целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которой нас пытаются ущемить в правах находятся на рассмотрении правительства в рамках закона о международных договоров, в котором МИД выступает в качестве координатора"."Мы сейчас проводим соответствующую инвентаризацию. Выходим мы из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность. Здесь нет никакой политики", — добавил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20230215/potoki-1852146324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей лавров, в мире, москва
Россия, Сергей Лавров, В мире, Москва
13:03 15.02.2023 (обновлено: 13:23 15.02.2023)
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства
Лавров: Россия кардинально пересматривает обязательства перед международными организациями
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия проводит пересмотр своих обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов Москвы, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе.
"Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введён нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур. Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций", - добавил министр.
По его словам, "целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которой нас пытаются ущемить в правах находятся на рассмотрении правительства в рамках закона о международных договоров, в котором МИД выступает в качестве координатора".
"Мы сейчас проводим соответствующую инвентаризацию. Выходим мы из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность. Здесь нет никакой политики", — добавил глава российской дипломатии.