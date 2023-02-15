https://ria.ru/20230215/lavrov-1852139954.html

Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства

Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства

Россия проводит пересмотр своих обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов Москвы, заявил в среду министр иностранных... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:03

2023-02-15T13:03

2023-02-15T13:23

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сергей лавров

в мире

москва

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия проводит пересмотр своих обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов Москвы, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе."Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введён нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур. Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций", - добавил министр.По его словам, "целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которой нас пытаются ущемить в правах находятся на рассмотрении правительства в рамках закона о международных договоров, в котором МИД выступает в качестве координатора"."Мы сейчас проводим соответствующую инвентаризацию. Выходим мы из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность. Здесь нет никакой политики", — добавил глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20230215/potoki-1852146324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей лавров, в мире, москва