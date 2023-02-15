Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/lavrov-1852139954.html
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства
Россия проводит пересмотр своих обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов Москвы, заявил в среду министр иностранных... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:03
2023-02-15T13:23
россия
сергей лавров
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия проводит пересмотр своих обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов Москвы, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе."Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введён нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур. Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций", - добавил министр.По его словам, "целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которой нас пытаются ущемить в правах находятся на рассмотрении правительства в рамках закона о международных договоров, в котором МИД выступает в качестве координатора"."Мы сейчас проводим соответствующую инвентаризацию. Выходим мы из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность. Здесь нет никакой политики", — добавил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20230215/potoki-1852146324.html
https://ria.ru/20230215/lavrov-1852132430.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, в мире, москва
Россия, Сергей Лавров, В мире, Москва
13:03 15.02.2023 (обновлено: 13:23 15.02.2023)
 
Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства

Лавров: Россия кардинально пересматривает обязательства перед международными организациями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия проводит пересмотр своих обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов Москвы, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе.
Место утечки на газопроводе Северный поток
13:20
Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках"
"Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введён нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур. Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций", - добавил министр.
По его словам, "целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которой нас пытаются ущемить в правах находятся на рассмотрении правительства в рамках закона о международных договоров, в котором МИД выступает в качестве координатора".
"Мы сейчас проводим соответствующую инвентаризацию. Выходим мы из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность. Здесь нет никакой политики", — добавил глава российской дипломатии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
12:38
Лавров заявил, что попытки изолировать Россию провалились
 
РоссияСергей ЛавровВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала