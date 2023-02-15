https://ria.ru/20230215/lavrov-1852132430.html
Лавров заявил, что попытки изолировать Россию провалились
Лавров заявил, что попытки изолировать Россию провалились - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров заявил, что попытки изолировать Россию провалились
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки изолировать Россию провалились, на Западе это вынуждены признать. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:38
2023-02-15T12:38
2023-02-15T12:38
россия
госдума рф
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки изолировать Россию провалились, на Западе это вынуждены признать. "Попытки изолировать Россию провалились, это вынуждены признать и наши недруги", - сказал министр, выступая в Госдуме РФ в ходе "Правительственного часа". Лавров добавил, что "утвержденный президентом внешнеполитический курс на твердое отстаивание национальных интересов и одновременно открытости для широкого, равноправного, международного сотрудничества доказывает свою эффективность".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, сергей лавров, в мире
Россия, Госдума РФ, Сергей Лавров, В мире
Лавров заявил, что попытки изолировать Россию провалились
Лавров: попытки изолировать Россию провалились, это вынуждены признать и наши недруги