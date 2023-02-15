https://ria.ru/20230215/kurs-1852149667.html

Курс евро поднялся выше 80 рублей

Курс евро поднялся выше 80 рублей - РИА Новости, 15.02.2023

Курс евро поднялся выше 80 рублей

Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже, в том числе евро превысил круглый уровень в 80 рублей - впервые с апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:28

2023-02-15T13:28

2023-02-15T13:41

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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евро

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже, в том числе евро превысил круглый уровень в 80 рублей - впервые с апреля, следует из данных торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 13.27 мск повышается на 66 копеек, до 79,91 рубля, а минутами ранее европейская валюта максимально дорожала до 80,02 рубля – максимума с апреля прошлого года.Курс доллара в то же время увеличивается на 70 копеек, до 74,50 рубля, юаня - на 9 копеек, до 10,89 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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