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Курс евро поднялся выше 80 рублей
Курс евро поднялся выше 80 рублей - РИА Новости, 15.02.2023
Курс евро поднялся выше 80 рублей
Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже, в том числе евро превысил круглый уровень в 80 рублей - впервые с апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:28
2023-02-15T13:28
2023-02-15T13:41
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
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доллар
евро
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже, в том числе евро превысил круглый уровень в 80 рублей - впервые с апреля, следует из данных торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 13.27 мск повышается на 66 копеек, до 79,91 рубля, а минутами ранее европейская валюта максимально дорожала до 80,02 рубля – максимума с апреля прошлого года.Курс доллара в то же время увеличивается на 70 копеек, до 74,50 рубля, юаня - на 9 копеек, до 10,89 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:28 15.02.2023 (обновлено: 13:41 15.02.2023)
Курс евро поднялся выше 80 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года