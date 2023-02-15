https://ria.ru/20230215/kurdy-1852243051.html

Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента

Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента - РИА Новости, 15.02.2023

Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента

Пленарная сессия Европарламента, которая проходит в эти дни во Франции, в среду была прервана из-за несанкционированной акции курдских активистов, пробравшихся... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:11

2023-02-15T18:11

2023-02-15T18:11

в мире

франция

турция

абдуллах оджалан

европарламент

европа

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Пленарная сессия Европарламента, которая проходит в эти дни во Франции, в среду была прервана из-за несанкционированной акции курдских активистов, пробравшихся на верхнюю трибуну зала заседаний, следует из трансляции. По данным французских СМИ, активисты скандировали лозунги в поддержку основателя запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме без права помилования. Также активисты забросали зал заседаний листовками. Депутаты из соображений безопасности прервали заседание и на время покинули зал. Позже заседания ЕП возобновились в обычном режиме.

https://ria.ru/20230206/ssha-1849984254.html

франция

турция

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, турция, абдуллах оджалан, европарламент, европа