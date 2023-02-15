https://ria.ru/20230215/kurdy-1852243051.html
Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента
Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента - РИА Новости, 15.02.2023
Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента
Пленарная сессия Европарламента, которая проходит в эти дни во Франции, в среду была прервана из-за несанкционированной акции курдских активистов, пробравшихся... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:11
2023-02-15T18:11
2023-02-15T18:11
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франция
турция
абдуллах оджалан
европарламент
европа
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Пленарная сессия Европарламента, которая проходит в эти дни во Франции, в среду была прервана из-за несанкционированной акции курдских активистов, пробравшихся на верхнюю трибуну зала заседаний, следует из трансляции. По данным французских СМИ, активисты скандировали лозунги в поддержку основателя запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме без права помилования. Также активисты забросали зал заседаний листовками. Депутаты из соображений безопасности прервали заседание и на время покинули зал. Позже заседания ЕП возобновились в обычном режиме.
https://ria.ru/20230206/ssha-1849984254.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Франция, Турция, Абдуллах Оджалан, Европарламент, Европа
Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента
Курдские активисты сорвали работу пленарной сессии Европарламента во Франции