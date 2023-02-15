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Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента - РИА Новости, 15.02.2023
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Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента
Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента - РИА Новости, 15.02.2023
Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента
Пленарная сессия Европарламента, которая проходит в эти дни во Франции, в среду была прервана из-за несанкционированной акции курдских активистов, пробравшихся... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:11
2023-02-15T18:11
в мире
франция
турция
абдуллах оджалан
европарламент
европа
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Пленарная сессия Европарламента, которая проходит в эти дни во Франции, в среду была прервана из-за несанкционированной акции курдских активистов, пробравшихся на верхнюю трибуну зала заседаний, следует из трансляции. По данным французских СМИ, активисты скандировали лозунги в поддержку основателя запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме без права помилования. Также активисты забросали зал заседаний листовками. Депутаты из соображений безопасности прервали заседание и на время покинули зал. Позже заседания ЕП возобновились в обычном режиме.
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в мире, франция, турция, абдуллах оджалан, европарламент, европа
В мире, Франция, Турция, Абдуллах Оджалан, Европарламент, Европа
18:11 15.02.2023
 
Курдские активисты сорвали работу сессии Европарламента

Курдские активисты сорвали работу пленарной сессии Европарламента во Франции

© AFP 2023 / FREDERICK FLORINАкция курдских активистов во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге
Акция курдских активистов во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
Акция курдских активистов во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Пленарная сессия Европарламента, которая проходит в эти дни во Франции, в среду была прервана из-за несанкционированной акции курдских активистов, пробравшихся на верхнюю трибуну зала заседаний, следует из трансляции.
По данным французских СМИ, активисты скандировали лозунги в поддержку основателя запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме без права помилования.
Также активисты забросали зал заседаний листовками. Депутаты из соображений безопасности прервали заседание и на время покинули зал. Позже заседания ЕП возобновились в обычном режиме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 11:57
США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, заявил Лавров
 
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