https://ria.ru/20230215/kremennaya-1852141993.html

В ЛНР сравнили бои под Кременной и Артемовском

В ЛНР сравнили бои под Кременной и Артемовском - РИА Новости, 15.02.2023

В ЛНР сравнили бои под Кременной и Артемовском

Интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в Луганской Народной Республике сравнима с активностью в районе Артемовска в Донецкой Народной... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:10

2023-02-15T13:10

2023-02-15T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

кременная

донецкая народная республика

артемовск

андрей марочко

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в Луганской Народной Республике сравнима с активностью в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике, полагает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Кременная идут очень активные боевые действия. Они в принципе по сравнению такие же, как и в населенном пункте Артемовск, то есть очень жесткие боевые действия, идет контрбатарейная борьба, идет освободительное движение. Наши подразделения ведут действия наступательного характера, причем довольно-таки успешно: занимают выгодные рубежи, позиции украинских войск", - сказал Марочко в эфире Первого канала. По его словам, продвижение российских войск на разных участках местности составляет от нескольких сот метров до трех километров. "Сразу хочу отметить, что точка соприкосновения горячая – это Серебрянское лесничество. Там практически не умолкает артиллерия, ВКС России постоянно работает, то есть мы сейчас довольно-таки активно вытесняем противника с его позиций", - уточнил Марочко. Он отметил, что даже неблагоприятные погодные условия в виде снега не влияют на продвижение российских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кременная

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, артемовск, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр