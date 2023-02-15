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В ЛНР сравнили бои под Кременной и Артемовском - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/kremennaya-1852141993.html
В ЛНР сравнили бои под Кременной и Артемовском
В ЛНР сравнили бои под Кременной и Артемовском - РИА Новости, 15.02.2023
В ЛНР сравнили бои под Кременной и Артемовском
Интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в Луганской Народной Республике сравнима с активностью в районе Артемовска в Донецкой Народной... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:10
2023-02-15T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
кременная
донецкая народная республика
артемовск
андрей марочко
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в Луганской Народной Республике сравнима с активностью в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике, полагает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Кременная идут очень активные боевые действия. Они в принципе по сравнению такие же, как и в населенном пункте Артемовск, то есть очень жесткие боевые действия, идет контрбатарейная борьба, идет освободительное движение. Наши подразделения ведут действия наступательного характера, причем довольно-таки успешно: занимают выгодные рубежи, позиции украинских войск", - сказал Марочко в эфире Первого канала. По его словам, продвижение российских войск на разных участках местности составляет от нескольких сот метров до трех километров. "Сразу хочу отметить, что точка соприкосновения горячая – это Серебрянское лесничество. Там практически не умолкает артиллерия, ВКС России постоянно работает, то есть мы сейчас довольно-таки активно вытесняем противника с его позиций", - уточнил Марочко. Он отметил, что даже неблагоприятные погодные условия в виде снега не влияют на продвижение российских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
кременная
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
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безопасность, луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, артемовск, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Кременная, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Андрей Марочко, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:10 15.02.2023
 
В ЛНР сравнили бои под Кременной и Артемовском

Военный эксперт Марочко: бои под Кременной и Артемовском сравнимы по интенсивности

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненному украинскому солдату под Кременной
Медики помогают тяжело раненному украинскому солдату под Кременной - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненному украинскому солдату под Кременной. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в Луганской Народной Республике сравнима с активностью в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике, полагает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Кременная идут очень активные боевые действия. Они в принципе по сравнению такие же, как и в населенном пункте Артемовск, то есть очень жесткие боевые действия, идет контрбатарейная борьба, идет освободительное движение. Наши подразделения ведут действия наступательного характера, причем довольно-таки успешно: занимают выгодные рубежи, позиции украинских войск", - сказал Марочко в эфире Первого канала. По его словам, продвижение российских войск на разных участках местности составляет от нескольких сот метров до трех километров.
"Сразу хочу отметить, что точка соприкосновения горячая – это Серебрянское лесничество. Там практически не умолкает артиллерия, ВКС России постоянно работает, то есть мы сейчас довольно-таки активно вытесняем противника с его позиций", - уточнил Марочко. Он отметил, что даже неблагоприятные погодные условия в виде снега не влияют на продвижение российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаКременнаяДонецкая Народная РеспубликаАртемовскАндрей МарочкоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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