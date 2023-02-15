https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852161266.html

ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19

ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023

ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19

ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, статья в журнале "Природа", в которой говорится, что исследования прекращены,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:05

2023-02-15T14:05

2023-02-15T15:08

воз

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распространение коронавируса

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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, статья в журнале "Природа", в которой говорится, что исследования прекращены, является ложной, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.Ранее международный научный журнал "Природа" сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса.Он добавил, что с того момента, как команда ВОЗ вернулась из города Ухань в начале 2021 года, организация неоднократно и публично заявляла, что происхождение нуждается в расследовании, и Китай должен предоставить доступ и информацию, чтобы это произошло."Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останется скорее загнанным в тупик", - считает пресс-секретарь.Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20230214/covid-19-1851837645.html

китай

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

воз, в мире, китай, коронавирус covid-19, коронавирусы