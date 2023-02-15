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ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852161266.html
ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19
ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023
ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19
ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, статья в журнале "Природа", в которой говорится, что исследования прекращены,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:05
2023-02-15T15:08
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коронавирусы
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, статья в журнале "Природа", в которой говорится, что исследования прекращены, является ложной, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.Ранее международный научный журнал "Природа" сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса.Он добавил, что с того момента, как команда ВОЗ вернулась из города Ухань в начале 2021 года, организация неоднократно и публично заявляла, что происхождение нуждается в расследовании, и Китай должен предоставить доступ и информацию, чтобы это произошло."Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останется скорее загнанным в тупик", - считает пресс-секретарь.Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20230214/covid-19-1851837645.html
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воз, в мире, китай, коронавирус covid-19, коронавирусы
ВОЗ, В мире, Китай, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Распространение коронавируса
14:05 15.02.2023 (обновлено: 15:08 15.02.2023)
 
ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19

Пресс-секретарь ВОЗ Жазаревич: организация не прекращала изучение происхождения COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, статья в журнале "Природа", в которой говорится, что исследования прекращены, является ложной, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.
Ранее международный научный журнал "Природа" сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса.
"Статья в "Природа" неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить… Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом", - сказал Жазаревич.
Он добавил, что с того момента, как команда ВОЗ вернулась из города Ухань в начале 2021 года, организация неоднократно и публично заявляла, что происхождение нуждается в расследовании, и Китай должен предоставить доступ и информацию, чтобы это произошло.
"Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останется скорее загнанным в тупик", - считает пресс-секретарь.
Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
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