https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, пишут СМИ

ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023

ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, пишут СМИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:52

2023-02-15T12:52

2023-02-15T14:15

распространение коронавируса

в мире

китай

воз

коронавирус covid-19

коронавирусы

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg

ЦЮРИХ, 15 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, сообщил международный научный журнал Nature. По данным издания, ВОЗ "отложила второй этап долгожданного научного расследования происхождения пандемии COVID-19, сославшись на проблемы, связанные с попытками проведения важнейших исследований в Китае". Эту информацию журналу подтвердила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. "Второй фазы (расследования – ред.) нет", - заявила она. По ее информации, ВОЗ планировала вести соответствующую работу поэтапно, но "этот план изменился". "Политика, проводимая во всем мире, очень мешает прогрессу в понимании происхождения (SARS-CoV-2 - ред.)", - добавила эксперт организации. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. В 2021 году гендиректор ВОЗ сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230214/covid-19-1851837645.html

https://ria.ru/20230204/koronavirus-1849755975.html

https://ria.ru/20230114/johnson-1844787034.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы, наука