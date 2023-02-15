https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html
ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, пишут СМИ
ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, пишут СМИ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:52
2023-02-15T12:52
2023-02-15T14:15
распространение коронавируса
в мире
китай
воз
коронавирус covid-19
коронавирусы
наука
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ЦЮРИХ, 15 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, сообщил международный научный журнал Nature. По данным издания, ВОЗ "отложила второй этап долгожданного научного расследования происхождения пандемии COVID-19, сославшись на проблемы, связанные с попытками проведения важнейших исследований в Китае". Эту информацию журналу подтвердила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. "Второй фазы (расследования – ред.) нет", - заявила она. По ее информации, ВОЗ планировала вести соответствующую работу поэтапно, но "этот план изменился". "Политика, проводимая во всем мире, очень мешает прогрессу в понимании происхождения (SARS-CoV-2 - ред.)", - добавила эксперт организации. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. В 2021 году гендиректор ВОЗ сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20230214/covid-19-1851837645.html
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https://ria.ru/20230114/johnson-1844787034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы, наука
Распространение коронавируса, В мире, Китай, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Наука
12:52 15.02.2023 (обновлено: 14:15 15.02.2023)
ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, пишут СМИ
Nature: ВОЗ решила приостановить расследование происхождения пандемии COVID-19
ЦЮРИХ, 15 фев - РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, сообщил международный научный журнал Nature
.
По данным издания, ВОЗ "отложила второй этап долгожданного научного расследования происхождения пандемии COVID-19, сославшись на проблемы, связанные с попытками проведения важнейших исследований в Китае".
Эту информацию журналу подтвердила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
"Второй фазы (расследования – ред.) нет", - заявила она.
По ее информации, ВОЗ планировала вести соответствующую работу поэтапно, но "этот план изменился". "Политика, проводимая во всем мире, очень мешает прогрессу в понимании происхождения (SARS-CoV-2 - ред.)", - добавила эксперт организации.
Власти Китая
31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
В 2021 году гендиректор ВОЗ сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России
, Великобритании
, Германии
, Китая, Индии
и других.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.