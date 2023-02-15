https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852105744.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 43 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 43 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 43 человека с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 264 случая COVID-19, госпитализированы 43 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:17

2023-02-15T11:17

2023-02-15T11:17

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 264 случая COVID-19, госпитализированы 43 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 264, госпитализировано 43 человека, выздоровело 364 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье был выявлен 81 новый случай COVID-19.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19