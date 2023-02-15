https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852105744.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 43 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 43 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 43 человека с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 264 случая COVID-19, госпитализированы 43 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:17
2023-02-15T11:17
2023-02-15T11:17
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 264 случая COVID-19, госпитализированы 43 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 264, госпитализировано 43 человека, выздоровело 364 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье был выявлен 81 новый случай COVID-19.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 43 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 264 новых случая COVID-19