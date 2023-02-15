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В Москве госпитализировали 157 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.02.2023
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Распространение коронавируса
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В Москве госпитализировали 157 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 157 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.02.2023
В Москве госпитализировали 157 пациентов с COVID-19 за сутки
За сутки в Москве выявлено 3862 случая COVID-19, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:06
2023-02-15T11:11
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3862 случая COVID-19, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 3862, госпитализированы 157 человек, выздоровели 3566 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1862 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 387 111 случаев коронавируса, выздоровели 3 184 644 человека, умерли 48 057 человек.
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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:06 15.02.2023 (обновлено: 11:11 15.02.2023)
 
В Москве госпитализировали 157 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявили 3862 новых случая COVID-19, умерли десять человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкорая помощь в Москве
Скорая помощь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скорая помощь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3862 случая COVID-19, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 3862, госпитализированы 157 человек, выздоровели 3566 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1862 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 387 111 случаев коронавируса, выздоровели 3 184 644 человека, умерли 48 057 человек.
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