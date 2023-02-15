https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852101361.html

В Москве госпитализировали 157 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 157 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.02.2023

В Москве госпитализировали 157 пациентов с COVID-19 за сутки

За сутки в Москве выявлено 3862 случая COVID-19, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:06

2023-02-15T11:06

2023-02-15T11:11

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3862 случая COVID-19, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 3862, госпитализированы 157 человек, выздоровели 3566 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1862 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 387 111 случаев коронавируса, выздоровели 3 184 644 человека, умерли 48 057 человек.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19