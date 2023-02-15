https://ria.ru/20230215/konfiskatsiya-1852270585.html

Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича

Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича - РИА Новости, 15.02.2023

Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича

Швейцария планирует конфисковать более 140 миллионов долларов (130 млн франков) у окружения бывшего президента Украины Януковича в знак поддержки Киева,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:01

2023-02-15T20:01

2023-02-15T20:01

в мире

швейцария

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Швейцария планирует конфисковать более 140 миллионов долларов (130 млн франков) у окружения бывшего президента Украины Януковича в знак поддержки Киева, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД Швейцарии. "На своем заседании 15 февраля 2023 года Федеральный совет решил начать новые административные процедуры конфискации активов, заблокированных в Швейцарии после Февральской украинской революции 2014 года. Все активы, которые могут быть конфискованы – в общей сложности более 130 миллионов франков – будут подвергнуты процедурам конфискации в Швейцарии", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что эти санкции не имеют отношения к российским санкциям, принятым в отношении РФ после 24 февраля 2022 года, и что это является признаком поддержки Украины. "Эти активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока швейцарская административная юстиция не вынесет окончательного решения об их конфискации. Если активы будут окончательно конфискованы, то они будут возвращены в интересах населения Украины в рамках международного соглашения", - добавляет МИД страны. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине. Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.

https://ria.ru/20230215/ogranichenie-1852256218.html

https://ria.ru/20230204/grazhdanstvo-1849795745.html

швейцария

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, украина, россия