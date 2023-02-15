Рейтинг@Mail.ru
Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/konfiskatsiya-1852270585.html
Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича
Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича - РИА Новости, 15.02.2023
Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича
Швейцария планирует конфисковать более 140 миллионов долларов (130 млн франков) у окружения бывшего президента Украины Януковича в знак поддержки Киева,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:01
2023-02-15T20:01
в мире
швейцария
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Швейцария планирует конфисковать более 140 миллионов долларов (130 млн франков) у окружения бывшего президента Украины Януковича в знак поддержки Киева, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД Швейцарии. "На своем заседании 15 февраля 2023 года Федеральный совет решил начать новые административные процедуры конфискации активов, заблокированных в Швейцарии после Февральской украинской революции 2014 года. Все активы, которые могут быть конфискованы – в общей сложности более 130 миллионов франков – будут подвергнуты процедурам конфискации в Швейцарии", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что эти санкции не имеют отношения к российским санкциям, принятым в отношении РФ после 24 февраля 2022 года, и что это является признаком поддержки Украины. "Эти активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока швейцарская административная юстиция не вынесет окончательного решения об их конфискации. Если активы будут окончательно конфискованы, то они будут возвращены в интересах населения Украины в рамках международного соглашения", - добавляет МИД страны. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине. Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.
https://ria.ru/20230215/ogranichenie-1852256218.html
https://ria.ru/20230204/grazhdanstvo-1849795745.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, россия
В мире, Швейцария, Украина, Россия
20:01 15.02.2023
 
Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича

Швейцария хочет вернуть Украине более 140 миллионов долларов из окружения Януковича

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Швейцария планирует конфисковать более 140 миллионов долларов (130 млн франков) у окружения бывшего президента Украины Януковича в знак поддержки Киева, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД Швейцарии.
"На своем заседании 15 февраля 2023 года Федеральный совет решил начать новые административные процедуры конфискации активов, заблокированных в Швейцарии после Февральской украинской революции 2014 года. Все активы, которые могут быть конфискованы – в общей сложности более 130 миллионов франков – будут подвергнуты процедурам конфискации в Швейцарии", - сказано в документе.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 18:50
Швейцария введет ограничение цен на российские нефтепродукты
Ведомство уточняет, что эти санкции не имеют отношения к российским санкциям, принятым в отношении РФ после 24 февраля 2022 года, и что это является признаком поддержки Украины.
"Эти активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока швейцарская административная юстиция не вынесет окончательного решения об их конфискации. Если активы будут окончательно конфискованы, то они будут возвращены в интересах населения Украины в рамках международного соглашения", - добавляет МИД страны.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 23:27
Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
 
В миреШвейцарияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала