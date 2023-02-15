https://ria.ru/20230215/kinofestival-1852216712.html

Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре

Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 15.02.2023

Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре

Фильмы из России, а также шести зарубежных стран, включая Аргентину и Японию, будут представлены на фестивале кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:52

2023-02-15T16:52

2023-02-15T16:52

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Фильмы из России, а также шести зарубежных стран, включая Аргентину и Японию, будут представлены на фестивале кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, сообщил журналистам председатель отборочной комиссии Петр Шепотинник. Он добавил, что международное жюри фестиваля также оценит фильм "Нездешние глаза" режиссера Ван Чуньхуня (Тайвань, КНР), ленту французского режиссера Себастьена Байи "Как актриса", индийский фильм "По обе стороны пруда" Парта Саурабха, картину иранского режиссера Шахрама Эбрахими "Параллакс" и японскую ленту "Торао" Кадзуи Мураямы. Также в программу по традиции включен один российский фильм – семейная драма "Узлы" режиссера Олега Хамокова, снятая на кабардинском языке. Как добавила вице-президент кинофестиваля "Дух Огня" Мария Зверева, вместе с Лунгиным в международное жюри фестиваля вошли индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи, а также киновед и кинокритик из Киргизии Гульбара Толомушева. "В международном жюри мы старались соблюсти баланс, чтобы были представители и Европы, и Азии, и мужского, и женского взгляда, чтобы они судили фильмы с разных точек зрения", - подчеркнула Зверева. Помимо этого, как отметила глава Югры Наталья Комарова, в этом году впервые вводится проект "Страна кинофестиваля", которой стала Индия. Также, по ее словам, на Петербургском международном экономическом форуме планируется сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами. XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре стало известно, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.

https://ria.ru/20230206/podderzhka-1850001169.html

ханты-мансийск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ханты-мансийск, россия