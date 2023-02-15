Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре
Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре
Зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Фильмы из России, а также шести зарубежных стран, включая Аргентину и Японию, будут представлены на фестивале кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, сообщил журналистам председатель отборочной комиссии Петр Шепотинник.
"Наша программа сложилась довольно любопытной… Все в этой программе очень разное по стилю, по подходу к материалам… Павел Лунгин, председатель международного конкурса, будет вместе со своими коллегами оценивать семь картин. Одна из этих картин приехала к нам из Аргентины", - сказал Шепотинник.
Он добавил, что международное жюри фестиваля также оценит фильм "Нездешние глаза" режиссера Ван Чуньхуня (Тайвань, КНР), ленту французского режиссера Себастьена Байи "Как актриса", индийский фильм "По обе стороны пруда" Парта Саурабха, картину иранского режиссера Шахрама Эбрахими "Параллакс" и японскую ленту "Торао" Кадзуи Мураямы. Также в программу по традиции включен один российский фильм – семейная драма "Узлы" режиссера Олега Хамокова, снятая на кабардинском языке.
Как добавила вице-президент кинофестиваля "Дух Огня" Мария Зверева, вместе с Лунгиным в международное жюри фестиваля вошли индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи, а также киновед и кинокритик из Киргизии Гульбара Толомушева.
Помимо этого, как отметила глава Югры Наталья Комарова, в этом году впервые вводится проект "Страна кинофестиваля", которой стала Индия. Также, по ее словам, на Петербургском международном экономическом форуме планируется сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами.
XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре стало известно, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.
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