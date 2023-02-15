Рейтинг@Mail.ru
Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20230215/kinofestival-1852216712.html
Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре
Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 15.02.2023
Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре
Фильмы из России, а также шести зарубежных стран, включая Аргентину и Японию, будут представлены на фестивале кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:52
2023-02-15T16:52
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83796/18/837961868_0:87:720:492_1920x0_80_0_0_96d835f9521feb4d6362cd97c089e63f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Фильмы из России, а также шести зарубежных стран, включая Аргентину и Японию, будут представлены на фестивале кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, сообщил журналистам председатель отборочной комиссии Петр Шепотинник. Он добавил, что международное жюри фестиваля также оценит фильм "Нездешние глаза" режиссера Ван Чуньхуня (Тайвань, КНР), ленту французского режиссера Себастьена Байи "Как актриса", индийский фильм "По обе стороны пруда" Парта Саурабха, картину иранского режиссера Шахрама Эбрахими "Параллакс" и японскую ленту "Торао" Кадзуи Мураямы. Также в программу по традиции включен один российский фильм – семейная драма "Узлы" режиссера Олега Хамокова, снятая на кабардинском языке. Как добавила вице-президент кинофестиваля "Дух Огня" Мария Зверева, вместе с Лунгиным в международное жюри фестиваля вошли индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи, а также киновед и кинокритик из Киргизии Гульбара Толомушева. "В международном жюри мы старались соблюсти баланс, чтобы были представители и Европы, и Азии, и мужского, и женского взгляда, чтобы они судили фильмы с разных точек зрения", - подчеркнула Зверева. Помимо этого, как отметила глава Югры Наталья Комарова, в этом году впервые вводится проект "Страна кинофестиваля", которой стала Индия. Также, по ее словам, на Петербургском международном экономическом форуме планируется сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами. XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре стало известно, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.
https://ria.ru/20230206/podderzhka-1850001169.html
ханты-мансийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83796/18/837961868_0:19:720:559_1920x0_80_0_0_321209053e69574a044643d1060bf18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийск, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Россия
16:52 15.02.2023
 
Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре

Фильмы из семи стран будут представлены на кинофестивале "Дух огня" в Югре

© Фото : официальный аккаунт Pioner Cinema в FacebookЗрительный зал кинотеатра
Зрительный зал кинотеатра - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : официальный аккаунт Pioner Cinema в Facebook
Зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Фильмы из России, а также шести зарубежных стран, включая Аргентину и Японию, будут представлены на фестивале кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, сообщил журналистам председатель отборочной комиссии Петр Шепотинник.
"Наша программа сложилась довольно любопытной… Все в этой программе очень разное по стилю, по подходу к материалам… Павел Лунгин, председатель международного конкурса, будет вместе со своими коллегами оценивать семь картин. Одна из этих картин приехала к нам из Аргентины", - сказал Шепотинник.
Он добавил, что международное жюри фестиваля также оценит фильм "Нездешние глаза" режиссера Ван Чуньхуня (Тайвань, КНР), ленту французского режиссера Себастьена Байи "Как актриса", индийский фильм "По обе стороны пруда" Парта Саурабха, картину иранского режиссера Шахрама Эбрахими "Параллакс" и японскую ленту "Торао" Кадзуи Мураямы. Также в программу по традиции включен один российский фильм – семейная драма "Узлы" режиссера Олега Хамокова, снятая на кабардинском языке.
Как добавила вице-президент кинофестиваля "Дух Огня" Мария Зверева, вместе с Лунгиным в международное жюри фестиваля вошли индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи, а также киновед и кинокритик из Киргизии Гульбара Толомушева.
"В международном жюри мы старались соблюсти баланс, чтобы были представители и Европы, и Азии, и мужского, и женского взгляда, чтобы они судили фильмы с разных точек зрения", - подчеркнула Зверева.
Помимо этого, как отметила глава Югры Наталья Комарова, в этом году впервые вводится проект "Страна кинофестиваля", которой стала Индия. Также, по ее словам, на Петербургском международном экономическом форуме планируется сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами.
XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре стало известно, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.
КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 12:44
КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала