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В парке "Земля леопарда" заметили новых краснокнижных хищников

В парке "Земля леопарда" заметили новых краснокнижных хищников - РИА Новости, 15.02.2023

В парке "Земля леопарда" заметили новых краснокнижных хищников

Специалисты "Земли леопарда" заметили на территории тигра и дальневосточного леопарда, которых раньше не встречали, сообщили в пресс-службе национального парка. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T04:55

2023-02-15T04:55

2023-02-15T10:48

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приморский край

китай

общество

национальный парк "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Специалисты "Земли леопарда" заметили на территории тигра и дальневосточного леопарда, которых раньше не встречали, сообщили в пресс-службе национального парка. "В ходе авиаучета на одном из участков нацпарка был замечен амурский тигр. Анализ узора полос на шкуре, уникального, как отпечатки пальцев, показал, что эта особь ранее не встречалась ученым и не фиксировалась фотоловушками. <...> Кроме того, в дебрях заснеженной тайги специалисты с воздуха заметили сразу двух дальневосточных леопардов в одном месте. Один из леопардов также оказался "новичком", — говорится в релизе.Вторым из леопардов оказалась самка с кодовым именем Leo 158F, которую не видели с лета 2021 года, добавили в пресс-службе. Облет проводился для оценки численности диких копытных животных, составляющих основу рациона больших кошек. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, у границы с Россией. Несколько особей появлялись и у границы с КНДР. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда".Амурский тигр — еще один из самых редких хищников планеты, занесенный в Международную Красную книгу. В России он встречается в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Сейчас в стране насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

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приморский край

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россия, приморский край, китай, общество, национальный парк "земля леопарда"