https://ria.ru/20230215/kartina-1851887981.html

Миллиардер согласился на реституцию картины бежавшей от нацистов еврейки

Миллиардер согласился на реституцию картины бежавшей от нацистов еврейки - РИА Новости, 15.02.2023

Миллиардер согласился на реституцию картины бежавшей от нацистов еврейки

Миллиардер Рональд Лаудер и наследники Айрин Беран пришли к соглашению о судьбе картины Густава Климта "Черная шляпа с перьями" (1910), пишет New York Times. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T02:31

2023-02-15T02:31

2023-02-15T02:31

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Миллиардер Рональд Лаудер и наследники Айрин Беран пришли к соглашению о судьбе картины Густава Климта "Черная шляпа с перьями" (1910), пишет New York Times. Известно, что бизнесмен, которому полотно принадлежало 50 лет, согласился на его реституцию и выкуп. Другие подробности сделки не разглашаются. Работа Климта принадлежала Беран как минимум с 1928 года. След произведения искусства пропал в 1934 году. Айрин — еврейка. Она жила в Брно (Чешская Республика) и в 1943 была вынуждена бежать из Европы, опасаясь преследования нацистов. Вместе со своим мужем она сначала отправилась в Канаду, а в 1947 супруги переехали в Нью-Йорк. Мать Беран и брат ее мужа были убиты в концлагере Терезиенштадт. В 1957 году картина появилась на выставке в Штутгарте (Германия). Среди организаторов мероприятия был Фридрих Вельц, австрийский дилер, состоявший в нацистской партии. Миллиардер полотно купил в 1973-м в Нью-Йорке и часто выставлял ее в основанной им в 2001 году Новой галерее. Лаудер — экс-председатель совета директоров Нью-Йоркского музея современного искусства и президент Всемирного еврейского конгресса.

https://ria.ru/20230203/kartina-1849305478.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство