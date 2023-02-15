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Миллиардер согласился на реституцию картины бежавшей от нацистов еврейки - РИА Новости, 15.02.2023
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Культура
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Миллиардер согласился на реституцию картины бежавшей от нацистов еврейки
Миллиардер согласился на реституцию картины бежавшей от нацистов еврейки - РИА Новости, 15.02.2023
Миллиардер согласился на реституцию картины бежавшей от нацистов еврейки
Миллиардер Рональд Лаудер и наследники Айрин Беран пришли к соглашению о судьбе картины Густава Климта "Черная шляпа с перьями" (1910), пишет New York Times. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T02:31
2023-02-15T02:31
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Миллиардер Рональд Лаудер и наследники Айрин Беран пришли к соглашению о судьбе картины Густава Климта "Черная шляпа с перьями" (1910), пишет New York Times. Известно, что бизнесмен, которому полотно принадлежало 50 лет, согласился на его реституцию и выкуп. Другие подробности сделки не разглашаются. Работа Климта принадлежала Беран как минимум с 1928 года. След произведения искусства пропал в 1934 году. Айрин — еврейка. Она жила в Брно (Чешская Республика) и в 1943 была вынуждена бежать из Европы, опасаясь преследования нацистов. Вместе со своим мужем она сначала отправилась в Канаду, а в 1947 супруги переехали в Нью-Йорк. Мать Беран и брат ее мужа были убиты в концлагере Терезиенштадт. В 1957 году картина появилась на выставке в Штутгарте (Германия). Среди организаторов мероприятия был Фридрих Вельц, австрийский дилер, состоявший в нацистской партии. Миллиардер полотно купил в 1973-м в Нью-Йорке и часто выставлял ее в основанной им в 2001 году Новой галерее. Лаудер — экс-председатель совета директоров Нью-Йоркского музея современного искусства и президент Всемирного еврейского конгресса.
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Культура, Новости культуры, Искусство
02:31 15.02.2023
 
Миллиардер согласился на реституцию картины бежавшей от нацистов еврейки

Миллиардер согласился на реституцию работы Климта наследникам бежавшей от нацистов еврейки

© Фото : Общественное достояниеГустав Климт. "Черная шляпа с перьями". 1910
Густав Климт. Черная шляпа с перьями. 1910 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Общественное достояние
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Миллиардер Рональд Лаудер и наследники Айрин Беран пришли к соглашению о судьбе картины Густава Климта "Черная шляпа с перьями" (1910), пишет New York Times.
Известно, что бизнесмен, которому полотно принадлежало 50 лет, согласился на его реституцию и выкуп. Другие подробности сделки не разглашаются.
Работа Климта принадлежала Беран как минимум с 1928 года. След произведения искусства пропал в 1934 году. Айрин — еврейка. Она жила в Брно (Чешская Республика) и в 1943 была вынуждена бежать из Европы, опасаясь преследования нацистов. Вместе со своим мужем она сначала отправилась в Канаду, а в 1947 супруги переехали в Нью-Йорк. Мать Беран и брат ее мужа были убиты в концлагере Терезиенштадт.
В 1957 году картина появилась на выставке в Штутгарте (Германия). Среди организаторов мероприятия был Фридрих Вельц, австрийский дилер, состоявший в нацистской партии. Миллиардер полотно купил в 1973-м в Нью-Йорке и часто выставлял ее в основанной им в 2001 году Новой галерее.
Лаудер — экс-председатель совета директоров Нью-Йоркского музея современного искусства и президент Всемирного еврейского конгресса.
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