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В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина
В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина - РИА Новости, 15.02.2023
В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина
Более 51 килограмма героина стоимостью 150 миллионов рублей изъяли в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:10
2023-02-15T12:10
2023-02-15T13:16
московская область (подмосковье)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
ирина волк
лосино-петровский
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 51 килограмма героина стоимостью 150 миллионов рублей изъяли в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Полицейские обнаружили у подозреваемого в арендованной квартире более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша. Наркотические средства были спрятаны в детских кроватках, а также на кухне и балконе. Объем изъятой партии составляет около 80 тысяч разовых доз, а ее стоимость по ценам черного рынка может достигать порядка 150 миллионов рублей", - сказала Волк.Предварительно установлено, что уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал в городском округе Лосино-Петровский склад с крупными партиями наркотиков для "сбыта через тайники-закладки на территории Московской области".Волк добавила, что были изъяты электронные весы, упаковочное оборудование и иные расходные материалы.Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство и сбыт наркотических средств. Фигурант арестован.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, ирина волк, лосино-петровский
Московская область (Подмосковье), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Ирина Волк, Лосино-Петровский
12:10 15.02.2023 (обновлено: 13:16 15.02.2023)
В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина
В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина стоимостью 150 миллионов рублей