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В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина

В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина - РИА Новости, 15.02.2023

В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина

Более 51 килограмма героина стоимостью 150 миллионов рублей изъяли в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:10

2023-02-15T12:10

2023-02-15T13:16

московская область (подмосковье)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

ирина волк

лосино-петровский

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 51 килограмма героина стоимостью 150 миллионов рублей изъяли в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Полицейские обнаружили у подозреваемого в арендованной квартире более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша. Наркотические средства были спрятаны в детских кроватках, а также на кухне и балконе. Объем изъятой партии составляет около 80 тысяч разовых доз, а ее стоимость по ценам черного рынка может достигать порядка 150 миллионов рублей", - сказала Волк.Предварительно установлено, что уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал в городском округе Лосино-Петровский склад с крупными партиями наркотиков для "сбыта через тайники-закладки на территории Московской области".Волк добавила, что были изъяты электронные весы, упаковочное оборудование и иные расходные материалы.Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство и сбыт наркотических средств. Фигурант арестован.

https://ria.ru/20230130/kurer-1848462711.html

московская область (подмосковье)

россия

лосино-петровский

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, ирина волк, лосино-петровский