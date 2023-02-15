https://ria.ru/20230215/italiya-1852099251.html

Италия одобрила шестой пакет военной помощи Киеву

Италия одобрила шестой пакет военной помощи Киеву - РИА Новости, 15.02.2023

Италия одобрила шестой пакет военной помощи Киеву

Италия одобрила очередной, шестой, пакет поставок военной помощи Украине, новые пока не готовятся, сообщил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:59

2023-02-15T10:59

2023-02-15T10:59

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владимир зеленский

нато

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РИМ, 15 фев - РИА Новости. Италия одобрила очередной, шестой, пакет поставок военной помощи Украине, новые пока не готовятся, сообщил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни. "Парламент санкционировал отправку, в течение последних недель мы уже приняли шестой указ. Министр (обороны Италии Гвидо) Крозетто и я подробно проиллюстрировали его на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir)", - заявил он в интервью газете la Repubblica. По словам Таяни, сейчас Италия совместно с Францией работает над тем, чтобы "как можно скорее отправить" Украине ЗРК Samp/T. Вице-премьер подчеркнул, что новый пакет поставок не готовится. В интервью Таяни коснулся обвинений в пророссийской позиции в адрес лидера его партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Бывший премьер страны в воскресенье жестко раскритиковал действия Владимира Зеленского, которому, по его словам, "достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса", чтобы предотвратить разрушительный конфликт. По словам Таяни, "Вперед, Италия" готова поддержать в парламенте новые поставки вооружений. Берлускони, напомнил его заместитель, будучи европарламентарием, "голосовал за резолюции" против РФ. Согласно сообщениям итальянских СМИ, Италия и Франция намерены направить Киеву батарею Samp/T c зенитными ракетами "Астер" общей стоимостью 800 миллионов евро. Берлускони в воскресных заявлениях журналистам подчеркнул, что "очень и очень негативно оценивает поведение этого господина" (Зеленского) и отметил, что никогда не поехал бы разговаривать с ним. Экс-премьер также посоветовал руководству США предложить Киеву многомиллиардный "план Маршалла по восстановлению Украины" в обмен на прекращение огня. Эти оценки Берлускони вызвали весьма бурную реакцию. В Киеве, а также в некоторых столицах Евросоюза его обвинили в содействии "российской пропаганде". Правительственный Дворец Киджи поспешил в этой связи заявить, что "поддержка Украины со стороны итальянского правительства является твердой и убежденной, как это ясно предусмотрено в программе и как это подтверждено в ходе всех парламентских голосований большинства". Ранее Берлускони уже не раз выражал серьезную обеспокоенность отсутствием конкретных предложений по урегулированию на Украине. Он заявлял о том, что мирные переговоры могли бы начаться с большей вероятностью, если бы Киев понял, что более не может рассчитывать на поставки оружия и финансовую помощь со стороны Запада. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Там добавили, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230213/spetstribunal-1851823950.html

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230210/edinstvo-1851234058.html

https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html

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