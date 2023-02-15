https://ria.ru/20230215/infrastruktura-1852193682.html

В НАТО создадут координационную группу по защите подводной инфраструктуры

В НАТО создадут координационную группу по защите подводной инфраструктуры - РИА Новости, 15.02.2023

В НАТО создадут координационную группу по защите подводной инфраструктуры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в штаб-квартире альянса создается координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:32

2023-02-15T15:32

2023-02-15T15:32

россия

европа

германия

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алексей миллер

генеральная прокуратура рф

газпром

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в штаб-квартире альянса создается координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры. "Я создаю координационную ячейку по критической подводной инфраструктуре в штаб-квартире НАТО… Это облегчит взаимодействие с промышленным комплексом, объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности", - пояснил он. "Диверсии на "Северных потоках" напомнили нам об уязвимости. Министры договорились поручить военным рассмотреть варианты защиты", - добавил он. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/nato-1852193035.html

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европа

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россия, европа, германия, владимир путин, йенс столтенберг, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, нато, в мире