https://ria.ru/20230215/inflyatsiya-1852235689.html

Аналитики ЦБ рассказали, кто сильнее реагирует на геополитические новости

Аналитики ЦБ рассказали, кто сильнее реагирует на геополитические новости - РИА Новости, 15.02.2023

Аналитики ЦБ рассказали, кто сильнее реагирует на геополитические новости

Люди без сбережений сильнее реагируют на геополитические новости, а для тех, у кого сбережения есть, большее значение имеет курсовая динамика, рассказали... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:47

2023-02-15T17:47

2023-02-15T17:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Люди без сбережений сильнее реагируют на геополитические новости, а для тех, у кого сбережения есть, большее значение имеет курсовая динамика, рассказали аналитики Банка России в материале "Влияние негативных новостей на восприятие инфляции населением". "Существуют различия в восприятии инфляции между подгруппами населения со сбережениями и без них. Прежде всего отличия характерны для восприятия подгруппы без сбережений. Согласно оценкам моделей, такие граждане склонны обращать большее внимание на новости о геополитике и уровне бедности. Для подгруппы со сбережениями в среднем более значимым фактором выступает курсовая динамика", - выяснили аналитики. Свои выводы они сделали на основе базы новостей из 28 ведущих российских СМИ за период с 2014 по 2022 год, в которую вошло 7,8 миллиона новостей. Как сообщал Банк России на прошлой неделе, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. При этом регулятор ожидает, что инфляция в России по итогам текущего года сложится в интервале от 5 до 7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%.

https://ria.ru/20230210/inflyatsiya-1851192216.html

https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852214213.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)