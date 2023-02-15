Рейтинг@Mail.ru
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/gruzovik-1852249591.html
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве - РИА Новости, 15.02.2023
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве
Грузовик застрял под ограничителем высоты на проспекте Жукова в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:32
2023-02-15T19:07
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852260663_0:27:800:477_1920x0_80_0_0_df9d19aabfa62b5e92aa2e9303885d8a.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Грузовик застрял под ограничителем высоты на проспекте Жукова в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На проспекте Маршала Жукова (в районе улицы Крылатской, дом 17 корпус 3) грузовик застрял под ограничителем высоты. Движение в сторону области затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230215/moshennichestvo-1852237217.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852260663_82:0:718:477_1920x0_80_0_0_0a4c0dc5bf83e4bea649e4beb6d28a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
18:32 15.02.2023 (обновлено: 19:07 15.02.2023)
 
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве

Грузовик застрял под ограничителем высоты на проспекте Жукова в Москве

© Фото : Дептранс МосквыНа проспекте Маршала Жукова (в районе ул. Крылатской, д.17к3) грузовик застрял под ограничителем высоты.
На проспекте Маршала Жукова (в районе ул. Крылатской, д.17к3) грузовик застрял под ограничителем высоты. - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Дептранс Москвы
На проспекте Маршала Жукова (в районе ул. Крылатской, д.17к3) грузовик застрял под ограничителем высоты.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Грузовик застрял под ограничителем высоты на проспекте Жукова в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На проспекте Маршала Жукова (в районе улицы Крылатской, дом 17 корпус 3) грузовик застрял под ограничителем высоты. Движение в сторону области затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 17:54
В Петербурге завели дело о мошенничестве на рынке ритуальных услуг
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала