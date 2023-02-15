https://ria.ru/20230215/gruzovik-1852249591.html
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве - РИА Новости, 15.02.2023
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве
Грузовик застрял под ограничителем высоты на проспекте Жукова в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:32
2023-02-15T18:32
2023-02-15T19:07
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Грузовик застрял под ограничителем высоты на проспекте Жукова в Москве, движение затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На проспекте Маршала Жукова (в районе улицы Крылатской, дом 17 корпус 3) грузовик застрял под ограничителем высоты. Движение в сторону области затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230215/moshennichestvo-1852237217.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
18:32 15.02.2023 (обновлено: 19:07 15.02.2023)
Грузовик застрял под ограничителем высоты в Москве
Грузовик застрял под ограничителем высоты на проспекте Жукова в Москве