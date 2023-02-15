https://ria.ru/20230215/granatomet-1852076895.html

У жителя села в Запорожской области нашли семь гранатометов

У жителя села в Запорожской области нашли семь гранатометов - РИА Новости, 15.02.2023

У жителя села в Запорожской области нашли семь гранатометов

Полиция изъяла семь гранатометов у жителя села Нововасильевка Запорожской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:14

2023-02-15T09:14

2023-02-15T10:04

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Полиция изъяла семь гранатометов у жителя села Нововасильевка Запорожской области, сообщает ГУМВД по региону. "Полицейские Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии провели обыск у жителя поселка Нововасильевка. Стражи порядка в доме 30 летнего ранее судимого за хранение наркотиков местного жителя обнаружили и изъяли семь гранатометов", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Решается вопрос о возбуждении дела. Также полиция выясняет, как это оружие появилось у мужчины и каким образом он планировал его использовать.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

запорожская область

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происшествия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)