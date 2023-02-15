https://ria.ru/20230215/granatomet-1852076895.html
У жителя села в Запорожской области нашли семь гранатометов
У жителя села в Запорожской области нашли семь гранатометов - РИА Новости, 15.02.2023
У жителя села в Запорожской области нашли семь гранатометов
Полиция изъяла семь гранатометов у жителя села Нововасильевка Запорожской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:14
2023-02-15T09:14
2023-02-15T10:04
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Полиция изъяла семь гранатометов у жителя села Нововасильевка Запорожской области, сообщает ГУМВД по региону. "Полицейские Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии провели обыск у жителя поселка Нововасильевка. Стражи порядка в доме 30 летнего ранее судимого за хранение наркотиков местного жителя обнаружили и изъяли семь гранатометов", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Решается вопрос о возбуждении дела. Также полиция выясняет, как это оружие появилось у мужчины и каким образом он планировал его использовать.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
09:14 15.02.2023 (обновлено: 10:04 15.02.2023)
У жителя села в Запорожской области нашли семь гранатометов
МВД: у жителя села Нововасильевка в Запорожской области нашли семь гранатометов