https://ria.ru/20230215/gazprom-1852167567.html
СФ вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
СФ вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ - РИА Новости, 15.02.2023
СФ вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Сенаторы одобрили закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:21
2023-02-15T14:21
2023-02-15T14:21
экономика
алексей сазанов
госдума рф
россия
газпром
налоги
природный газ
сжиженный природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). В ноябре прошлого года был принят закон, который увеличивает на 2023-2025 годы до 34% с 20% ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа. Одобренный закон выводит из-под повышенной ставки налога на прибыль "Газпром" и его дочерние компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Первоначальная редакция документа при рассмотрении в Госдуме касалась только порядка обложения НДС и налогом на прибыль участников соглашений о сервисных рисках и соглашений об управлении финансированием, заключаемых при геологоразведке и добыче углеводородов. Но в рамках второго чтения депутаты поддержали ряд дополнительных поправок, в том числе об уточнении категории плательщиков, подпадающих под повышенный налог на прибыль при экспорте СПГ. В результате налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать лишь пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ, или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. Таким образом, "Газпром" и его "дочки" выводятся из-под такой повышенной ставки. Кроме того, поправки продлевают сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье. Это связано с ограничениями по экспорту технологий, которые сейчас наложены на РФ: если иностранные поставщики отказываются поставлять оборудование, приходится заказывать новое, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Также поправки уточняют правила налогообложения операций с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и условия предоставления налогового вычета при этом. Закон должен вступить в силу со дня опубликования, а нормы о бензоле, параксилоле, ортоксилоле и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей – через месяц после публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.
https://ria.ru/20230213/gaz-1851682950.html
https://ria.ru/20230215/gaz-1852088069.html
https://ria.ru/20230215/gaz-1852063633.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей сазанов, госдума рф, россия, газпром, налоги, природный газ, сжиженный природный газ, спг
Экономика, Алексей Сазанов, Госдума РФ, Россия, Газпром, Налоги, Природный газ, сжиженный природный газ, СПГ
СФ вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Совфед вывел "Газпром" и его "дочек" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ).
В ноябре прошлого года был принят закон, который увеличивает на 2023-2025 годы до 34% с 20% ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.
Одобренный закон выводит из-под повышенной ставки налога на прибыль "Газпром" и его дочерние компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Первоначальная редакция документа при рассмотрении в Госдуме
касалась только порядка обложения НДС и налогом на прибыль участников соглашений о сервисных рисках и соглашений об управлении финансированием, заключаемых при геологоразведке и добыче углеводородов. Но в рамках второго чтения депутаты поддержали ряд дополнительных поправок, в том числе об уточнении категории плательщиков, подпадающих под повышенный налог на прибыль при экспорте СПГ.
В результате налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать лишь пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ, или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. Таким образом, "Газпром" и его "дочки" выводятся из-под такой повышенной ставки.
Кроме того, поправки продлевают сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье. Это связано с ограничениями по экспорту технологий, которые сейчас наложены на РФ
: если иностранные поставщики отказываются поставлять оборудование, приходится заказывать новое, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
.
Также поправки уточняют правила налогообложения операций с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и условия предоставления налогового вычета при этом.
Закон должен вступить в силу со дня опубликования, а нормы о бензоле, параксилоле, ортоксилоле и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей – через месяц после публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.