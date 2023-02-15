https://ria.ru/20230215/gazoprovody-1852229932.html

Лавров объяснил отказ Швеции и Дании дать ответ по "Северным потокам"

Лавров объяснил отказ Швеции и Дании дать ответ по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.02.2023

Лавров объяснил отказ Швеции и Дании дать ответ по "Северным потокам"

Дания и Швеция полгода не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на "Северных потоках", молчание скрывает провал попыток затушевать РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-15T17:30

2023-02-15T17:30

2023-02-16T05:02

в мире

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швеция

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сергей лавров

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Дания и Швеция полгода не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на "Северных потоках", молчание скрывает провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Уже полгода молчат как рыба об лёд, и с сентября ни шведы, ни датчане не отвечают на официальные письма нашего премьер-министра Мишустина, который очень вежливо предложил назначить какое-то контактное лицо, с которым можно будет вести разговор, поскольку произошло это в территориальных водах в исключительной зоне Швеции и Дании, а трубопроводы являются собственностью российской компании", — сказал Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. "Я считаю, что это хамство. Но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта", — добавил глава российской дипломатии. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, швеция, дания, михаил мишустин, сергей лавров, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"