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В Совфеде призвали опросить Германию, Данию и Швецию о подрыве газопроводов - РИА Новости, 15.02.2023
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В Совфеде призвали опросить Германию, Данию и Швецию о подрыве газопроводов
В Совфеде призвали опросить Германию, Данию и Швецию о подрыве газопроводов - РИА Новости, 15.02.2023
В Совфеде призвали опросить Германию, Данию и Швецию о подрыве газопроводов
Германию, Данию и Швецию, принимающих участие в расследовании подрыва российских экспортных газопроводов в Европу - "Северного потока" и "Северного потока — 2", РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:27
2023-02-15T09:27
в мире
северный поток
северный поток — 2
газпром
константин косачев
германия
дания
швеция
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Германию, Данию и Швецию, принимающих участие в расследовании подрыва российских экспортных газопроводов в Европу - "Северного потока" и "Северного потока — 2", нужно опросить с пристрастием, под присягой и независимой следственной группой, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на "Северных потоках". В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Херш в интервью Berliner Zeitung заявил, что из восьми заложенных под "Северными потоками" бомб сработали лишь шесть из-за промедления Байдена. "Но возвращаясь к Хершу. Если он прав (а вероятность высокая, ведь из четырех веток взорваны только три), два взрывных устройства - считай, улики - либо так и лежат где-то на дне, либо уже обнаружены и перепрятаны "расследователями" из Германии, Дании и Швеции. Уверен, должен найтись способ и их опросить с пристрастием, под присягой и независимой следственной группой", - написал Косачев в своем телеграм-канале.Он отметил, что пока страны не приведут доказательства, их следственной группе нельзя доверять, "они становятся соучастниками преступления". Сенатор считает, что Байдену и его ближайшему окружению надо объясняться под присягой. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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германия
дания
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в мире, северный поток, северный поток — 2, газпром, константин косачев, германия, дания, швеция
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Газпром, Константин Косачев, Германия, Дания, Швеция
09:27 15.02.2023
 
В Совфеде призвали опросить Германию, Данию и Швецию о подрыве газопроводов

Косачев: Германию, Данию и Швецию нужно опросить с пристрастием о подрыве газопроводов

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1" в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Германию, Данию и Швецию, принимающих участие в расследовании подрыва российских экспортных газопроводов в Европу - "Северного потока" и "Северного потока — 2", нужно опросить с пристрастием, под присягой и независимой следственной группой, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на "Северных потоках". В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Херш в интервью Berliner Zeitung заявил, что из восьми заложенных под "Северными потоками" бомб сработали лишь шесть из-за промедления Байдена.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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"Но возвращаясь к Хершу. Если он прав (а вероятность высокая, ведь из четырех веток взорваны только три), два взрывных устройства - считай, улики - либо так и лежат где-то на дне, либо уже обнаружены и перепрятаны "расследователями" из Германии, Дании и Швеции. Уверен, должен найтись способ и их опросить с пристрастием, под присягой и независимой следственной группой", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что пока страны не приведут доказательства, их следственной группе нельзя доверять, "они становятся соучастниками преступления". Сенатор считает, что Байдену и его ближайшему окружению надо объясняться под присягой.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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В миреСеверный потокСеверный поток — 2ГазпромКонстантин КосачевГерманияДанияШвеция
 
 
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