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Евросоюз не исключает совместных закупок газа, заявили в ЕК - РИА Новости, 15.02.2023
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Евросоюз не исключает совместных закупок газа, заявили в ЕК
Евросоюз не исключает совместных закупок газа, заявили в ЕК - РИА Новости, 15.02.2023
Евросоюз не исключает совместных закупок газа, заявили в ЕК
Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:24
2023-02-15T19:36
экономика
сша
марош шефчович
еврокомиссия
евросоюз
в мире
европа
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на мероприятии в США, трансляция велась на сайте ЕК."Я много слышу о долгосрочных контрактах. Мы готовы к этому", - сказал он, говоря о готовящихся совместных закупках газа Евросоюзом.Он напомнил, что по законодательству Евросоюз не должен будет продлевать долгосрочные контракты на газ после 2049 года.Евросоюз в декабре прошлого года согласовал создание механизма совместных закупок минимум 13,5 миллиардов кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом.Затем будет поиск предложения газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить, покупать им газ, собранный через этот механизм, или нет.Российский газ через эту схему покупать будет нельзя.
https://ria.ru/20230215/gaz-1852194539.html
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экономика, сша, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз, в мире, европа, природный газ
Экономика, США, Марош Шефчович, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Европа, Природный газ
18:24 15.02.2023 (обновлено: 19:36 15.02.2023)
 
Евросоюз не исключает совместных закупок газа, заявили в ЕК

Вице-президент ЕК Шефчович: Евросоюз готов к закупкам газа через долгосрочные контракты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на мероприятии в США, трансляция велась на сайте ЕК.
"Я много слышу о долгосрочных контрактах. Мы готовы к этому", - сказал он, говоря о готовящихся совместных закупках газа Евросоюзом.
"Мы хотим выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный рынок до следующего сезона наполнения (хранилищ - ред.) Я говорю о середине апреля", - добавил Шефчович.
Он напомнил, что по законодательству Евросоюз не должен будет продлевать долгосрочные контракты на газ после 2049 года.
Евросоюз в декабре прошлого года согласовал создание механизма совместных закупок минимум 13,5 миллиардов кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом.
Затем будет поиск предложения газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить, покупать им газ, собранный через этот механизм, или нет.
Российский газ через эту схему покупать будет нельзя.
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 15:35
Австрия увеличила долю российского газа в импорте
 
ЭкономикаСШАМарош ШефчовичЕврокомиссияЕвросоюзВ миреЕвропаПриродный газ
 
 
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