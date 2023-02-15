https://ria.ru/20230215/gaz-1852246628.html

Евросоюз не исключает совместных закупок газа, заявили в ЕК

Евросоюз не исключает совместных закупок газа, заявили в ЕК - РИА Новости, 15.02.2023

Евросоюз не исключает совместных закупок газа, заявили в ЕК

Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:24

2023-02-15T18:24

2023-02-15T19:36

экономика

сша

марош шефчович

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евросоюз

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природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на мероприятии в США, трансляция велась на сайте ЕК."Я много слышу о долгосрочных контрактах. Мы готовы к этому", - сказал он, говоря о готовящихся совместных закупках газа Евросоюзом.Он напомнил, что по законодательству Евросоюз не должен будет продлевать долгосрочные контракты на газ после 2049 года.Евросоюз в декабре прошлого года согласовал создание механизма совместных закупок минимум 13,5 миллиардов кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом.Затем будет поиск предложения газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить, покупать им газ, собранный через этот механизм, или нет.Российский газ через эту схему покупать будет нельзя.

https://ria.ru/20230215/gaz-1852194539.html

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экономика, сша, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз, в мире, европа, природный газ