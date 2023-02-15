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Австрия увеличила долю российского газа в импорте - РИА Новости, 15.02.2023
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Австрия увеличила долю российского газа в импорте
Австрия увеличила долю российского газа в импорте - РИА Новости, 15.02.2023
Австрия увеличила долю российского газа в импорте
Доля газа из РФ в импорте Австрии в декабре выросла до 71% с 41% в ноябре, сообщается на сайте с тематической инфографикой, подготовленной национальным... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:35
2023-02-15T15:38
экономика
австрия
россия
в мире
природный газ
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Доля газа из РФ в импорте Австрии в декабре выросла до 71% с 41% в ноябре, сообщается на сайте с тематической инфографикой, подготовленной национальным министерством Австрии по вопросам охраны климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий. Согласно инфографике, доля поставок газа из России в импорте в декабре составила 71%, импорт из "других источников" - 29%. В октябре это соотношение было, соответственно, 23% и 77%. Год назад в феврале, соответственно, - 79% и 21%. Инфографика, по информации министерства, основана на отчетах данных для регулятора E-Control. В конце прошлого года канцлер Австрии Карл Нехаммер и министры его правительства многократно заявляли о том, что поставки российского газа в республику снижены до "примерно 20 процентов". Как заявили РИА Новости в Минэнерго Австрии, цифры взяты из отчетов национального регулятора E-Control, на основании которых ведомство размещает инфографику на сайте energie.gv.at. В министерстве уточнили, что данные о поставках российского газа в республику находятся в "диапазоне колебаний", поскольку участники газового рынка не обязаны сообщать E-Control точный источник происхождения импортируемого газа. Это может привести к тому, что, несмотря на усилия правительства "постоянно снижать долю российского газа", значения "будут расти от одного месяца к другому", пояснили в ведомстве. Как заявил в декабре уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер, доля газа из РФ в импорте Австрии составляет до 50%, и все разговоры о том, что зависимость от российского "голубого золота" удалось сократить до 20%, не соответствуют действительности.
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экономика, австрия, россия, в мире, природный газ
Экономика, Австрия, Россия, В мире, Природный газ
15:35 15.02.2023 (обновлено: 15:38 15.02.2023)
 
Австрия увеличила долю российского газа в импорте

Доля российского газа в импорте Австрии в декабре выросла до 71 процента

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТерритория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Доля газа из РФ в импорте Австрии в декабре выросла до 71% с 41% в ноябре, сообщается на сайте с тематической инфографикой, подготовленной национальным министерством Австрии по вопросам охраны климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий.
Согласно инфографике, доля поставок газа из России в импорте в декабре составила 71%, импорт из "других источников" - 29%. В октябре это соотношение было, соответственно, 23% и 77%. Год назад в феврале, соответственно, - 79% и 21%. Инфографика, по информации министерства, основана на отчетах данных для регулятора E-Control.
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В конце прошлого года канцлер Австрии Карл Нехаммер и министры его правительства многократно заявляли о том, что поставки российского газа в республику снижены до "примерно 20 процентов". Как заявили РИА Новости в Минэнерго Австрии, цифры взяты из отчетов национального регулятора E-Control, на основании которых ведомство размещает инфографику на сайте energie.gv.at.
В министерстве уточнили, что данные о поставках российского газа в республику находятся в "диапазоне колебаний", поскольку участники газового рынка не обязаны сообщать E-Control точный источник происхождения импортируемого газа. Это может привести к тому, что, несмотря на усилия правительства "постоянно снижать долю российского газа", значения "будут расти от одного месяца к другому", пояснили в ведомстве.
Как заявил в декабре уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер, доля газа из РФ в импорте Австрии составляет до 50%, и все разговоры о том, что зависимость от российского "голубого золота" удалось сократить до 20%, не соответствуют действительности.
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