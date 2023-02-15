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Поставки газа через Украину выросли на 15 процентов - РИА Новости, 15.02.2023
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Поставки газа через Украину выросли на 15 процентов
Поставки газа через Украину выросли на 15 процентов - РИА Новости, 15.02.2023
Поставки газа через Украину выросли на 15 процентов
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 35,3 миллиона кубометров на 15... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:19
2023-02-15T10:19
европа
экономика
сергей куприянов
газпром
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 35,3 миллиона кубометров на 15 февраля, что почти на 15% выше показателя днем ранее, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 35,3 миллиона кубометров на 15 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% - до 24,4 миллиона кубометров, а с 1 февраля вырос до уровня около 30-31 миллиона кубометров. Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день). Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230215/gaz-1852063633.html
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европа, экономика, сергей куприянов, газпром
Европа, Экономика, Сергей Куприянов, Газпром
10:19 15.02.2023
 
Поставки газа через Украину выросли на 15 процентов

"Газпром" подает газ через Украину в объеме на 15 процентов выше показателя днем ранее

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 35,3 миллиона кубометров на 15 февраля, что почти на 15% выше показателя днем ранее, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 35,3 миллиона кубометров на 15 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
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В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% - до 24,4 миллиона кубометров, а с 1 февраля вырос до уровня около 30-31 миллиона кубометров.
Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).
Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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