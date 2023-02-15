https://ria.ru/20230215/frs-1852050667.html

Байден назначил вице-председателя ФРС своим советником

Байден назначил вице-председателя ФРС своим советником - РИА Новости, 15.02.2023

Байден назначил вице-председателя ФРС своим советником

Президент США Джо Байден назначил заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард главным экономическим советником Белого дома,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T00:25

2023-02-15T00:25

2023-02-15T00:32

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард главным экономическим советником Белого дома, говорится в распространенном во вторник заявлении американской администрации. Байден, которого цитирует администрация, назвал в данной связи Брейнард "одним из ведущих макроэкономистов страны, обладающей необычайно глубокими познаниями в сферах внутренней и международной экономики". "Она являет собой доверенное лицо наших экономических институтов и понимает, как именно экономика влияет на жизни обычных людей", - указал президент США. В начале февраля стало известно, что глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз покинет свой пост. По сообщениям американских СМИ, Диз планирует вернуться к работе в Принстонском университете. Брейнард, в свою очередь, до нынешнего назначения занимала должность вице-председателя ФРС с апреля 2022 года.

https://ria.ru/20230211/bayden-1851347616.html

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в мире, сша, джо байден, федеральная резервная система сша, принстонский университет