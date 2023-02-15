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Байден назначил вице-председателя ФРС своим советником - РИА Новости, 15.02.2023
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Байден назначил вице-председателя ФРС своим советником
Байден назначил вице-председателя ФРС своим советником - РИА Новости, 15.02.2023
Байден назначил вице-председателя ФРС своим советником
Президент США Джо Байден назначил заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард главным экономическим советником Белого дома,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T00:25
2023-02-15T00:32
в мире
сша
джо байден
федеральная резервная система сша
принстонский университет
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард главным экономическим советником Белого дома, говорится в распространенном во вторник заявлении американской администрации. Байден, которого цитирует администрация, назвал в данной связи Брейнард "одним из ведущих макроэкономистов страны, обладающей необычайно глубокими познаниями в сферах внутренней и международной экономики". "Она являет собой доверенное лицо наших экономических институтов и понимает, как именно экономика влияет на жизни обычных людей", - указал президент США. В начале февраля стало известно, что глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз покинет свой пост. По сообщениям американских СМИ, Диз планирует вернуться к работе в Принстонском университете. Брейнард, в свою очередь, до нынешнего назначения занимала должность вице-председателя ФРС с апреля 2022 года.
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в мире, сша, джо байден, федеральная резервная система сша, принстонский университет
В мире, США, Джо Байден, Федеральная резервная система США, Принстонский университет
00:25 15.02.2023 (обновлено: 00:32 15.02.2023)
 
Байден назначил вице-председателя ФРС своим советником

Байден назначил вице-председателя ФРС главным экономическим советником Белого дома

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард главным экономическим советником Белого дома, говорится в распространенном во вторник заявлении американской администрации.
"Сегодня президент Байден сделал объявление о ключевых членах своей экономической команды, в том числе о назначении Лаэл Брейнард на пост директора Национального экономического совета, а также о своем намерении назначить Джареда Бернстайна председателем Совета экономических консультантов", - следует из заявления Белого дома.
Байден, которого цитирует администрация, назвал в данной связи Брейнард "одним из ведущих макроэкономистов страны, обладающей необычайно глубокими познаниями в сферах внутренней и международной экономики". "Она являет собой доверенное лицо наших экономических институтов и понимает, как именно экономика влияет на жизни обычных людей", - указал президент США.
В начале февраля стало известно, что глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз покинет свой пост. По сообщениям американских СМИ, Диз планирует вернуться к работе в Принстонском университете. Брейнард, в свою очередь, до нынешнего назначения занимала должность вице-председателя ФРС с апреля 2022 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 02:17
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В миреСШАДжо БайденФедеральная резервная система СШАПринстонский университет
 
 
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