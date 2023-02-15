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Франция наращивает производство боеприпасов для Украины и своей армии - РИА Новости, 15.02.2023
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Франция наращивает производство боеприпасов для Украины и своей армии
Франция наращивает производство боеприпасов для Украины и своей армии - РИА Новости, 15.02.2023
Франция наращивает производство боеприпасов для Украины и своей армии
Французские власти работают совместно с военно-промышленными компаниями над ускорением и увеличением объёмов производства боеприпасов как для Украины, так и для РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:36
2023-02-15T11:36
в мире
украина
франция
россия
себастьян лекорню
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Французские власти работают совместно с военно-промышленными компаниями над ускорением и увеличением объёмов производства боеприпасов как для Украины, так и для собственной армии, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. "Вопрос боеприпасов станет важной темой, по которой Франция намерена работать вместе с компаниями MBDA и NEXER. Будут предприняты усилия, чтобы увеличить производственные мощности, ускорить производство, быстрее формировать запасы как для оказания помощи Украине, так и для пополнения запасов французской армии", - сказал министр перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе. Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства Западом. По его словам, в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230215/makron-1852075383.html
https://ria.ru/20230214/ekonomika-1851838506.html
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в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, НАТО
11:36 15.02.2023
 
Франция наращивает производство боеприпасов для Украины и своей армии

Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж наращивает производство боеприпасов для Киева

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Французские власти работают совместно с военно-промышленными компаниями над ускорением и увеличением объёмов производства боеприпасов как для Украины, так и для собственной армии, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.
"Вопрос боеприпасов станет важной темой, по которой Франция намерена работать вместе с компаниями MBDA и NEXER. Будут предприняты усилия, чтобы увеличить производственные мощности, ускорить производство, быстрее формировать запасы как для оказания помощи Украине, так и для пополнения запасов французской армии", - сказал министр перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.
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Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства Западом. По его словам, в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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