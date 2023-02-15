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Во Франкфурте аэропорт не может принимать самолеты из-за сбоя системы - РИА Новости, 15.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230215/frankfurt-1852215138.html
Во Франкфурте аэропорт не может принимать самолеты из-за сбоя системы
Во Франкфурте аэропорт не может принимать самолеты из-за сбоя системы - РИА Новости, 15.02.2023
Во Франкфурте аэропорт не может принимать самолеты из-за сбоя системы
После нарушений в системе регистрации и посадки Lufthansa из-за поврежденного кабеля, что привело к массовой отмене рейсов по всей Германии, все рейсы на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:59
2023-02-15T16:59
туризм
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франкфурт-на-майне
самолеты
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. После нарушений в системе регистрации и посадки Lufthansa из-за поврежденного кабеля, что привело к массовой отмене рейсов по всей Германии, все рейсы на посадку в аэропорт Франкфурта перенаправлены, сообщили в Германской авиадиспетчерской службе (DFS) агентству DPA. "Из-за серьезного сбоя IT в Lufthansa немецкая авиадиспетчерская служба больше не направляет самолеты в аэропорт Франкфурта", – пишет DPA. Отмены посадок рейсов необходимы во избежание перегрузки аэропорта, добавили в DFS. Все рейсы перенаправляются в хабы Нюрнберга, Кельна и Дюссельдорфа.Ранее сообщалось, что в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдаются сбои, из-за чего рейсы по всему миру задерживаются. По словам представителей авиакомпании, причиной стал провайдер Deutsche Telekom, который проводил строительные работы и повредил важный кабель.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Lufthansa , Германия, Франкфурт-на-Майне, Самолеты
16:59 15.02.2023
 
Во Франкфурте аэропорт не может принимать самолеты из-за сбоя системы

Авиадиспетчеры отменили все посадки во Франкфурт из-за сбоя системы регистрации Lufthansa

© AP Photo / Martin MeissnerПассажиры в аэропорту Франкфурта
Пассажиры в аэропорту Франкфурта - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. После нарушений в системе регистрации и посадки Lufthansa из-за поврежденного кабеля, что привело к массовой отмене рейсов по всей Германии, все рейсы на посадку в аэропорт Франкфурта перенаправлены, сообщили в Германской авиадиспетчерской службе (DFS) агентству DPA.
"Из-за серьезного сбоя IT в Lufthansa немецкая авиадиспетчерская служба больше не направляет самолеты в аэропорт Франкфурта", – пишет DPA.
Отмены посадок рейсов необходимы во избежание перегрузки аэропорта, добавили в DFS. Все рейсы перенаправляются в хабы Нюрнберга, Кельна и Дюссельдорфа.
Ранее сообщалось, что в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдаются сбои, из-за чего рейсы по всему миру задерживаются. По словам представителей авиакомпании, причиной стал провайдер Deutsche Telekom, который проводил строительные работы и повредил важный кабель.
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 14:23
Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру
 
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