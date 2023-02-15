https://ria.ru/20230215/frankfurt-1852215138.html

Во Франкфурте аэропорт не может принимать самолеты из-за сбоя системы

Во Франкфурте аэропорт не может принимать самолеты из-за сбоя системы - РИА Новости, 15.02.2023

Во Франкфурте аэропорт не может принимать самолеты из-за сбоя системы

После нарушений в системе регистрации и посадки Lufthansa из-за поврежденного кабеля, что привело к массовой отмене рейсов по всей Германии, все рейсы на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:59

2023-02-15T16:59

2023-02-15T16:59

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. После нарушений в системе регистрации и посадки Lufthansa из-за поврежденного кабеля, что привело к массовой отмене рейсов по всей Германии, все рейсы на посадку в аэропорт Франкфурта перенаправлены, сообщили в Германской авиадиспетчерской службе (DFS) агентству DPA. "Из-за серьезного сбоя IT в Lufthansa немецкая авиадиспетчерская служба больше не направляет самолеты в аэропорт Франкфурта", – пишет DPA. Отмены посадок рейсов необходимы во избежание перегрузки аэропорта, добавили в DFS. Все рейсы перенаправляются в хабы Нюрнберга, Кельна и Дюссельдорфа.Ранее сообщалось, что в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдаются сбои, из-за чего рейсы по всему миру задерживаются. По словам представителей авиакомпании, причиной стал провайдер Deutsche Telekom, который проводил строительные работы и повредил важный кабель.

https://ria.ru/20230215/lufthansa-1852168010.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, lufthansa , германия, франкфурт-на-майне, самолеты