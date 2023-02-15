"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду
Politico: ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения западных запасов оружия
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада, написал обозреватель Politico Пол Маклири.
"США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя", — заявил он.
По его мнению, страны Запада все больше обеспокоены способностью восполнять свои запасы вооружения. По этой причине, натовские инструкторы обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.