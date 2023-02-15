https://ria.ru/20230215/ekonomiya-1852061351.html

"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду

"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду - РИА Новости, 15.02.2023

"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду

ВСУ придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада, написал обозреватель Politico Пол Маклири. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T05:38

2023-02-15T05:38

2023-02-15T05:38

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европа

сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада, написал обозреватель Politico Пол Маклири.По его мнению, страны Запада все больше обеспокоены способностью восполнять свои запасы вооружения. По этой причине, натовские инструкторы обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.США ранее заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины, отметило издание.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/voennye-1849121750.html

https://ria.ru/20230215/moment-1852057542.html

украина

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, европа, сша, вооруженные силы украины, нато