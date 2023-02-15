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"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду - РИА Новости, 15.02.2023
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"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду
"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду - РИА Новости, 15.02.2023
"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду
ВСУ придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада, написал обозреватель Politico Пол Маклири. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T05:38
2023-02-15T05:38
в мире
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европа
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада, написал обозреватель Politico Пол Маклири.По его мнению, страны Запада все больше обеспокоены способностью восполнять свои запасы вооружения. По этой причине, натовские инструкторы обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.США ранее заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины, отметило издание.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230202/voennye-1849121750.html
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в мире, украина, европа, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Европа, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
05:38 15.02.2023
 
"Придется экономить". В Европе признали неприятную для ВСУ правду

Politico: ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения западных запасов оружия

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада, написал обозреватель Politico Пол Маклири.
"США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя", — заявил он.
По его мнению, страны Запада все больше обеспокоены способностью восполнять свои запасы вооружения. По этой причине, натовские инструкторы обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.
США ранее заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины, отметило издание.
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Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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