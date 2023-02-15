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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/donetsk-1852245800.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:21
2023-02-15T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
кировский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным СЦКК, позднее в 17.45 мск украинские войска из населенного пункта Курахово выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 8 снарядов калибром 155 мм. Ранее в среду сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, ясиноватая, кировский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Кировский район, СЦКК, НАТО
18:21 15.02.2023 (обновлено: 18:29 15.02.2023)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
По данным СЦКК, позднее в 17.45 мск украинские войска из населенного пункта Курахово выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 8 снарядов калибром 155 мм.
Ранее в среду сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяКировский районСЦККНАТО
 
 
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