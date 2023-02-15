https://ria.ru/20230215/donetsk-1852245800.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.02.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:21

2023-02-15T18:21

2023-02-15T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

кировский район

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746947_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_68637ece046015afbd8058c76a527125.jpg

ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным СЦКК, позднее в 17.45 мск украинские войска из населенного пункта Курахово выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 8 снарядов калибром 155 мм. Ранее в среду сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ясиноватая

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, ясиноватая, кировский район, сцкк, нато