18:21 15.02.2023 (обновлено: 18:29 15.02.2023)
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
По данным СЦКК, позднее в 17.45 мск украинские войска из населенного пункта Курахово выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 8 снарядов калибром 155 мм.
Ранее в среду сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.